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Dedé Santana completa 90 anos em 2026 com homenagens, estreia de espetáculo e reencontro com Renato Aragão
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Sobre o espetáculo, Dedé Santana disse em entrevista que viver aos 90 anos fazendo o que mais ama é um presente recebido da vida, e definiu o circo como um espaço de alegria, esperança e encontro entre pessoas. Ele afirmou ainda que dividir o momento com o público e com artistas talentosos representa a maior homenagem que poderia receber. Foto: Wikimedia Commons / Ministério da Cultura
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Com mais de 60 artistas em cena, entre músicos, atores, bailarinos, acrobatas, malabaristas, ilusionistas e palhaços, além de orquestra ao vivo, a temporada de "Abracadabra - O Circo Musical" também conta com a participação especial do medalhista olímpico Diego Hypólito, que leva ao palco uma apresentação baseada em sua trajetória esportiva. Foto: Reprodução / Instagram
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Além disso, Dedé Santana também recebeu uma homenagem em Anápolis, em Goiás, no dia 30 de abril de 2026, durante uma sessão especial do Reder Circus dedicada aos seus 90 anos. A apresentação incluiu depoimentos de artistas e convidados sobre sua trajetória. Foto: Reprodução / Instagram
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Dedé Santana, cujo nome de batismo é Manfried Sant'Anna, pertence à oitava geração de uma tradicional família circense. O pai, Oscar, era palhaço, e a mãe, Ondina, era contorcionista. Na infância, viajou com o circo da família pelo interior do país antes de iniciar a carreira nos palcos. Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
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Na década de 1960, Dedé formou dupla com o irmão, Dino Santana, sob o nome "Maloca e Bonitão", parceria que surgiu na extinta TV Tupi e foi retomada em 1965. Ainda nessa década, conheceu Renato Aragão e formou com ele a dupla "Dedé e Didi", que mais tarde deu origem a um dos maiores grupos humorísticos do país. Foto: Domínio Público
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Ao lado de Renato Aragão, Mussum e Zacarias, Dedé integrou "Os Trapalhões", exibido pela TV Globo por quase duas décadas, entre 1977 e 1996. Ele também participou de outros programas da emissora, como "A Turma do Didi", "Zorra Total" e "Escolinha do Professor Raimundo". Foto: Divulgação Globo
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No dia 16 de maio de 2026, Dedé Santana participou do quadro "Questionário Mionzera", no programa "Caldeirão com Mion", em uma edição dedicada aos seus 90 anos. Durante a atração, Renato Aragão apareceu como convidado surpresa no palco, em um reencontro entre os dois humoristas. Foto: Reprodução / Instagram
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