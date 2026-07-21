Dedé Santana completa 90 anos em 2026 com homenagens, estreia de espetáculo e reencontro com Renato Aragão

Sobre o espetáculo, Dedé Santana disse em entrevista que viver aos 90 anos fazendo o que mais ama é um presente recebido da vida, e definiu o circo como um espaço de alegria, esperança e encontro entre pessoas. Ele afirmou ainda que dividir o momento com o público e com artistas talentosos representa a maior homenagem que poderia receber. Foto: Wikimedia Commons / Ministério da Cultura