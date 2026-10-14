Aos 48 anos, MULHER conquista aposentadoria de R$ 7,3mil com orientação previdenciária de Dra. Ana Almeida

A aposentadoria nem sempre depende de atingir uma idade mínima. Em determinadas situações, pessoas com deficiência podem ter direito a regras previdenciárias diferenciadas, que consideram o tempo de contribuição e as condições específicas de cada segurado. Foi nesse contexto que a advogada Dra. Ana Almeida representou um caso em que uma cliente conquistou a aposentadoria aos 48 anos, com benefício mensal de R$ 7.336.

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"Cada caso previdenciário precisa ser analisado de forma individualizada. Muitas pessoas desconhecem que a aposentadoria da pessoa com deficiência pode antecipar o direito à tão sonhada aposentadoria, pois possui regras específicas e , dependendo do histórico contributivo e dos requisitos preenchidos, é possível conquistar o benefício sem uma idade mínima, que foi o caso dessa cliente. Por isso, o planejamento previdenciário é tão importante: ele permite identificar os direitos do segurado e buscar o enquadramento correto perante o INSS", destaca Dra. Ana Almeida.

O pedido foi protocolado em setembro de 2025 e teve a concessão confirmada em setembro de 2026, após aproximadamente um ano de análise. Contudo, o benefício foi reconhecido com os efeitos financeiros desde a data do requerimento. A segurada também terá direito aos valores retroativos referentes ao período, conforme os critérios aplicáveis ao caso.

A concessão ocorreu pelas regras da aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição, modalidade que não exige idade mínima, desde que sejam cumpridos os requisitos legais.

Nessa categoria, o tempo necessário varia conforme o grau da deficiência, o sexo do segurado e o período de contribuição reconhecido nessa condição.

No caso acompanhado por Dra. Ana Almeida, a cliente precisava comprovar 28 anos de tempo de contribuição para ter direito ao benefício. A análise previdenciária foi fundamental para verificar o enquadramento adequado e os requisitos aplicáveis à situação.

Outro aspecto importante é que, em regra, a aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição permite que o beneficiário continue exercendo atividade profissional após a concessão, sem a necessidade de interromper o trabalho exclusivamente por estar aposentado.

Para Dra. Ana Almeida, situações como essa demonstram por que cada pedido de aposentadoria deve ser analisado individualmente. Ela também alerta para não confiarem no simulador do INSS, pois, por mais que possa ajudar na consulta inicial, ele não substitui uma avaliação detalhada do histórico contributivo e das condições específicas do segurado. Inclusive, o simulador do INSS não faz a contagem da aposentadoria PCD. Ou seja, se essa cliente tivesse seguido o simulador, não estaria aposentada, pois lá a previsão era apenas aos 62 anos. Com a ajuda da profissional, ela se aposentou com apenas 48 anos.

O planejamento previdenciário permite examinar as contribuições realizadas, verificar a documentação necessária, avaliar qual regra oferece o enquadramento adequado para cada situação, e principalmente identificar situações que possam antecipar a tão sonhada aposentadoria.

No caso das pessoas com deficiência, essa análise exige cálculo e conhecimento específico, regras que nem todo advogado conhece, pois exige conhecimento amplo das normas aplicáveis a essa categoria de segurados.

A experiência reforça a importância de buscar orientação especializada antes de solicitar o benefício. Uma avaliação individualizada pode ajudar a evitar erros no requerimento e a identificar direitos que poderiam passar despercebidos em uma análise superficial.

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Mais do que verificar a idade ou o tempo total de contribuição, o planejamento previdenciário busca compreender toda a trajetória do segurado para que o pedido seja feito de acordo com as regras mais benéficas aplicáveis ao seu caso.