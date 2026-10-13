Transpetro encerra inscrição e confirma provas para dezembro

As inscrições para o concurso da Transpetro foram encerradas em 21 de setembro. Agora, os candidatos devem se preparar para as provas objetivas, marcadas para 6 de dezembro de 2026. A seleção reúne 4.171 oportunidades nos quadros de Terra e Mar. São 281 vagas imediatas e 3.890 posições para formação de cadastro de reserva, destinadas a profissionais de níveis médio, técnico e superior.

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Os quatro editais contemplam áreas administrativas, técnicas, operacionais e marítimas. Entre as áreas e cargos previstos estão Administração, Contabilidade, Enfermagem do Trabalho, Engenharia, Tecnologia, Advocacia, Auxiliar de Saúde, Eletricista, Cozinheiro, Moço de Convés, Moço de Máquinas e Segundo Oficial de Náutica.

A remuneração mínima garantida varia conforme o cargo e o edital. Os valores vão de R$ 5.464,00 a R$ 15.034,81, a maior quantia prevista para a função de Segundo Oficial de Náutica. Também estão previstos benefícios como plano de saúde, previdência complementar e auxílio educacional.

As provas objetivas serão aplicadas em 6 de dezembro para os candidatos dos quatro editais. A consulta ao local de prova poderá ser feita a partir de 1º de dezembro, por meio do Cartão de Confirmação de Inscrição disponibilizado pela Fundação Cesgranrio.

A estrutura das avaliações varia conforme a carreira. Para os cargos do quadro de Terra, as provas cobram conhecimentos gerais e específicos. Nos níveis médio e técnico, serão 60 questões, enquanto no nível superior serão 70. Candidatos à ênfase de Advocacia também farão prova discursiva.

Nos cargos do quadro de Mar, além da prova objetiva, está previsto o Exame de Aptidão Física. A etapa é eliminatória e será realizada posteriormente, conforme o cronograma de cada edital.

A divulgação dos gabaritos está prevista para 7 de dezembro. O período para apresentação de recursos contra questões e respostas ocorrerá nos dias 7 e 8 de dezembro. Os candidatos devem acompanhar as atualizações do cronograma e as orientações da organizadora.

Serviço

Concurso da Transpetro. Inscrições encerradas em 21 de setembro de 2026.

Provas objetivas em 6 de dezembro de 2026.

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O concurso oferece 4.171 oportunidades, sendo 281 vagas imediatas e 3.890 para cadastro de reserva, com remuneração inicial de até R$ 15.034,81.