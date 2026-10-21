Top Brasil forma mais de 1.200 consultores na Jornada Top

A Top Brasil Proteção Veicular atingiu a marca de mais de 1.200 consultores formados pela Jornada Top, projeto de desenvolvimento profissional conduzido pela empresa em diversas regiões brasileiras. Segundo a companhia, a iniciativa foi estruturada para ir além da capacitação comercial e abrange competências como vendas, atendimento, comunicação, postura profissional, disciplina, liderança e construção de carreira.

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Com mais de 13 anos de atuação, a empresa informa contar com mais de 120 unidades e uma base superior a 100 mil associados no país. De acordo com a organização, a profissionalização da operação, o desenvolvimento de pessoas e a formação de lideranças integram sua estratégia de crescimento, e a Jornada Top ocupa posição central nesse direcionamento voltado ao capital humano.

O movimento ocorre em um período de reorganização do segmento. Sancionada em janeiro de 2025, a Lei Complementar 213 incluiu as operações de proteção patrimonial mutualista no Sistema Nacional de Seguros Privados e as submeteu à autorização e à supervisão da Superintendência de Seguros Privados (Susep). A preparação das equipes que atendem o público se insere nesse cenário de maior formalização do mercado.

Origem e objetivos da formação

Conforme a empresa, a Jornada Top nasceu da compreensão de que uma operação forte e sustentável depende, antes de tudo, de investimento em pessoas. A companhia identificou que muitos profissionais chegam ao mercado de proteção veicular em busca de uma oportunidade de crescimento, mas nem sempre têm o preparo necessário para desenvolver uma carreira sólida. Daí surgiu a proposta de um programa que extrapolasse as técnicas de venda.

Na visão da Top Brasil, vender é consequência de um trabalho bem-feito, que começa com conhecimento, disciplina, postura e capacidade de construir relacionamentos. O objetivo declarado é desenvolver profissionais mais preparados, confiantes e conscientes do próprio potencial, aptos a construir uma trajetória e transformar a própria realidade, e não somente formar consultores voltados à venda.

Conteúdo técnico, comercial e comportamental

A formação conecta conhecimento técnico, habilidades comerciais e competências comportamentais, informa a companhia. O conteúdo percorre desde os fundamentos do mercado de proteção veicular até aspectos da rotina profissional, como prospecção, atendimento, negociação, comunicação e relacionamento com o associado.

A empresa considera a preparação comportamental um ponto fundamental do processo, com atenção à disciplina, à organização, à inteligência emocional, à postura profissional e a uma mentalidade orientada ao crescimento. A proposta é que o participante entenda que uma carreira de sucesso não depende exclusivamente da habilidade de vender, mas da maneira como ele se posiciona, se relaciona com as pessoas e assume responsabilidades. Mais do que transmitir conteúdo, o programa procura preparar os profissionais para aplicar o aprendizado no cotidiano e evoluir continuamente.

Segundo a organização, o trabalho de um consultor envolve muito mais do que apresentar um produto ou serviço, pois exige conquistar confiança, compreender necessidades e transmitir segurança em cada atendimento. Nessa lógica, a comunicação permite ao profissional se conectar com as pessoas e apresentar soluções com clareza, a disciplina sustenta a constância necessária para alcançar resultados e a postura influencia a credibilidade construída no mercado.

A liderança, de acordo com a companhia, começa muito antes de alguém assumir uma equipe e se manifesta na capacidade de tomar decisões, organizar prioridades, cumprir compromissos e conduzir o próprio percurso. Para a Top Brasil, o conhecimento técnico habilita alguém a exercer uma função, enquanto o desenvolvimento pessoal e comportamental amplia sua capacidade de construir uma carreira.

Trajetórias e novas lideranças

A empresa avalia que a marca de mais de 1.200 formados ganha sentido pelas pessoas e pelas diferentes histórias que a compõem. Muitos chegam com a intenção de aprender uma nova atividade ou melhorar seus resultados comerciais, mas o processo também estimula mudanças na forma de se comunicar, organizar a rotina, lidar com desafios e assumir responsabilidades.

Um dos aspectos destacados é a construção de uma visão de carreira, em que o participante percebe que pode desenvolver novas competências, conquistar mais autonomia e se preparar para funções maiores, inclusive posições de liderança. Por esse motivo, segundo a companhia, o impacto da Jornada Top não deve ser medido apenas pelos números de vendas, já que, por trás de cada consultor formado, existe uma pessoa com mais ferramentas para construir o próprio futuro.



De acordo com a Top Brasil, processos, tecnologia e estrutura só se convertem em resultados por meio de quem os executa. Quando um consultor evolui, aprimora o atendimento, estreita o vínculo com os associados e contribui para a qualidade da operação. Ao desenvolver competências de liderança, passa a reunir condições para assumir novas responsabilidades e apoiar o crescimento de outros profissionais. A companhia observa que essa perspectiva pesa mais em uma rede com a escala atual, pois a expansão exige preparar pessoas capazes de sustentá-la com qualidade e consistência.

Próximos passos

Para os próximos ciclos, a empresa pretende manter a Jornada Top como iniciativa estratégica de desenvolvimento profissional e aprofundar a conexão entre formação, aplicação prática e evolução de carreira, acompanhando as demandas de uma operação que segue em expansão em diferentes regiões. Outro direcionamento é a preparação de novas lideranças, com profissionais capazes de orientar equipes e compartilhar conhecimento.

Segundo a Top Brasil, a formação não deve ser tratada como uma etapa isolada, mas como parte de uma cultura de aprendizado contínuo. A intenção da companhia é consolidar a Jornada Top como um caminho de desenvolvimento que prepare profissionais, revele lideranças e gere oportunidades reais de crescimento.

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