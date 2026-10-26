Abóboras de Halloween: descubra a origem de uma das tradições mais famosas da festa

A tradição de esculpir vegetais está ligada à lenda folclórica irlandesa do Jack Avarento. Segundo a história, ele enganou diversas pessoas para conseguir dinheiro, inclusive o diabo, e, por isso, não foi aceito nem no paraíso nem no inferno após a morte. Condenado a vagar eternamente pela escuridão, passou a carregar um pedaço de carvão em brasa dentro de um vegetal oco para iluminar o próprio caminho. Foto: Pexels / Adam Stuart