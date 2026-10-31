Ministros de Lula visitam aldeias em MS após onda de ataques pós-eleições

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Uma comitiva do governo federal visita aldeias indígenas em Mato Grosso do Sul neste sábado (31/10) para averiguar denúncias de intimidações após o segundo turno eleitoral. A equipe reúne Janine Mello, ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Eloy Terena, ministro dos Povos Indígenas, e Wellington César Lima e Silva, ministro da Justiça e Segurança Pública.

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Os ministros cumprem agenda nas aldeias Taquapery, em Coronel Sapucaia, e Sassoró, em Tacuru, com entrevista coletiva agendada para 17h, em Dourados. O presidente Lula determinou a ida das autoridades diante do aumento das hostilidades contra as etnias após a votação de domingo (25/10).

Ameaças e violência sob investigação

A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) registrou mais de 30 denúncias de episódios violentos no estado. A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF) apuram as ocorrências, que abrangem:

áudios atribuídos a servidores municipais de Tacuru com ameaça de contaminação da água nas aldeias

atropelamento com suspeita de intenção criminosa contra um indígena em Coronel Sapucaia

incêndio que destruiu a casa de reza da líder espiritual Ñandesy Roberta, de 90 anos, na aldeia Jaguapiré

cinco mortes registradas pelo Conselho Indigenista Missionário (Cimi) desde sábado (24), além de apurações em Naviraí

Em Tacuru, gravações divulgadas na internet registraram a declaração "Tem que matar essas pragas na água". O prefeito Rogério Torquetti (PSDB) confirmou o vínculo do autor com a administração municipal e determinou o afastamento do funcionário, lotado na secretaria de infraestrutura. Conforme a "Folha de S.Paulo", o servidor não respondia pelo abastecimento de água, e não existe confirmação de contaminação nos reservatórios.

Mobilização de segurança nos territórios

Uma força-tarefa foi mobilizada para proteger as comunidades e reúne a PF, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). A Força Nacional de Segurança Pública atua por 90 dias nas aldeias sob coordenação da PF, em portaria assinada em 22 de outubro e publicada no dia 26.

A deputada Célia Xakriabá afirmou que "toda essa violência não é pontual, ela não é centralizada, ela não é localizada, ela é orquestrada. Uma violência que encoraja outras pessoas a cometerem os mesmos atos". A parlamentar pontuou que o acirramento decorre da aprovação da lei do marco temporal e de manifestações da bancada ruralista.

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As apurações oficiais também examinam o vínculo dos ataques com disputas históricas por posse e demarcação enfrentadas pelas comunidades Guarani e Kaiowá. Denúncias podem ser enviadas por meio do Disque 100, da plataforma Fala.BR e da Ouvidoria do Ministério dos Povos Indígenas.