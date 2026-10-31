Novo é único partido a não reconhecer vitória de Lula: 'Ilegalidades do PT'

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O partido Novo voltou a questionar o resultado das eleições presidenciais de 2026 e anunciou que pretende recorrer à Justiça Eleitoral para pedir a cassação da chapa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reeleito para um quarto mandato. Em publicação nas redes sociais, nessa sexta-feira (30/10), a legenda acusou o petista de cometer irregularidades durante a campanha e sustentou que as supostas ilegalidades começaram antes mesmo do período eleitoral.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“As ilegalidades do PT começaram ainda antes do período eleitoral. O Partido Novo estava de olho”, declarou a sigla, ao apresentar uma série de acusações contra a campanha do presidente reeleito.

Entre as supostas irregularidades apontadas pelo Novo estão o uso de recursos públicos em eventos de Carnaval, que o partido classifica como abuso de poder econômico, a utilização de sindicatos para fins eleitorais e a adoção de medidas governamentais que, segundo a legenda, somariam R$ 100 bilhões e teriam finalidade eleitoral.

O partido também citou decisões anteriores da Justiça Eleitoral envolvendo governadores eleitos em Roraima e no Rio de Janeiro que foram condenados por abuso de poder. A legenda mencionou ainda o julgamento da chapa formada por Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB), que enfrentou um processo de cassação após as eleições de 2014.

“Lula jogou sujo e violou a lei”, acusou o Novo, que defende a cassação da chapa presidencial. As alegações apresentadas pela legenda não equivalem, por si só, à comprovação de irregularidades eleitorais.

Ver esse post no Instagram Um post compartilhado por NOVO 30 (@partidonovo30)

Questionamentos ao resultado

Logo após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) proclamar Lula vencedor da disputa contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), por uma diferença de aproximadamente 4,4 milhões de votos, o presidente nacional do Novo, Eduardo Ribeiro, declarou que não reconhecia o resultado das urnas e sustentou que “o Brasil não vive uma democracia”.

Ao todo, 27 partidos políticos divulgaram manifestações reconhecendo a vitória de Lula nas eleições deste ano. Até este sábado, o Mobiliza era a única legenda que ainda não havia se manifestado sobre o resultado, enquanto o Novo contesta expressamente a vitória do petista. O TSE atestou a regularidade do processo eleitoral e proclamou a vitória de Lula no domingo (25/10), após a totalização dos votos.

O próprio Flávio Bolsonaro também contestou o resultado. Após a derrota, o senador fugiu para os Estados Unidos e divulgou uma carta com teor golpista na qual alegou, sem apresentar comprovação, a ocorrência de fraude eleitoral. No documento, declarou não reconhecer a vitória de Lula e se apresentou como o “verdadeiro presidente do Brasil” e “presidente eleito”.

Em resposta aos questionamentos sobre a votação, o presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), defendeu a segurança do processo eleitoral e declarou que as eleições “transcorreram dentro da mais absoluta normalidade”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Entre os partidos que reconheceram a vitória de Lula estão o próprio PL, legenda de Flávio Bolsonaro, além de União Brasil, MDB, PSD, Republicanos, PSDB, PDT, PSB, PSOL, Podemos, Avante, Democrata, Democracia Cristã (DC), UP e PSTU.