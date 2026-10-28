Após carta de Flávio, Kassio Nunes reforça que eleições foram "legítimas"

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, reafirmou na noite desta quarta-feira (28/10) o compromisso da Justiça Eleitoral com a vontade soberana do eleitorado que foi às urnas no último domingo (25). Em nota oficial, o ministro destacou que as eleições 2026 consagrou-se como o "mais inclusivo" da história da República brasileira.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Mesmo diante de instabilidades registradas na reta final da votação, a atuação e a competência dos técnicos do Tribunal garantiram o avanço contínuo da apuração e a entrega de um processo seguro, diz outro trecho da nota. Kassio Nunes ressaltou ainda que todos os questionamentos apresentados dentro do devido processo legal serão devidamente analisados e respondidos.

De acordo com a declaração oficial, o trabalho conjunto de servidores públicos de todo o país, mesários, forças de segurança e demais atores envolvidos permitiu que as eleições transcorressem dentro da mais absoluta normalidade, com integral respeito aos ditames legais e constitucionais.

Leia a nota na íntegra:

"Ressalto o compromisso de toda a Justiça Eleitoral com a vontade soberana do eleitorado, que foi às urnas e legitimamente escolheu seus representantes. No último domingo (25), foram realizadas as eleições mais inclusivas da história da República brasileira. Mesmo diante da instabilidade na reta final de votação, graças às medidas adotadas e à competência dos técnicos do Tribunal, foi possível avançar com a apuração e entregar um pleito com segurança.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Informo que todos os questionamentos feitos dentro do devido processo legal serão analisados e respondidos. Com o empenho de servidores públicos de todo o país, dos mesários, das forças de segurança e dos demais atores envolvidos, as Eleições 2026 transcorreram dentro da mais absoluta normalidade e com respeito aos ditames legais e constitucionais."