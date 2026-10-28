A cronologia da fuga de Flávio Bolsonaro do Brasil

A saída de Flávio Bolsonaro (PL) do Brasil reuniu informações desencontradas ao longo dessa terça-feira (27). Interlocutores ligados à família do senador e fontes do governo de Donald Trump relataram que o parlamentar já estava nos Estados Unidos, enquanto ele permanecia em território nacional.

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O registro da Direção Nacional de Migrações da Argentina revelou a travessia do senador às 22h50 de terça-feira pela Ponte Internacional Tancredo Neves, ligando Foz do Iguaçu a Puerto Iguazú. Flávio viajou com a mulher, Fernanda, e as filhas, Carolina e Luiza. Às 23h30, o grupo embarcou em voo particular rumo a Guayaquil, no Equador.

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Desencontro de versões

pouco depois das 14 horas, aliados comunicaram a saída do senador do país;

à tarde, informantes e uma autoridade americana declararam à "Reuters" que ele viajava aos Estados Unidos;

às 17h39, pessoas ligadas ao governo americano disseram que Flávio já desembarcara em solo norte-americano com a família;

à noite, interlocutores declararam que o político estava reunido com o irmão Eduardo Bolsonaro na Flórida para organizar uma entrevista.

Um conselheiro de Donald Trump relatou à "CNN" que o líder americano autorizou o ingresso do senador. Autoridades americanas sabiam desde segunda-feira (26/10) da determinação para entrega de passaportes e informaram que permitiriam a entrada.

Ordens judiciais e investigações

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou no domingo (25/10) a entrega dos passaportes e proibiu o parlamentar de deixar o Brasil. O prazo terminou às 11 horas de terça-feira (27/10) sem a entrega dos documentos, motivando a Polícia Federal a cancelar os passaportes comum e diplomático.

Na segunda-feira (26/10), aliados aconselharam o político a não sair do território nacional durante conversa em Brasília. Integrantes da campanha consideravam improvável uma prisão após a disputa eleitoral. No mesmo dia, Flávio declarou em vídeo que recebeu a ordem judicial. Uma fonte próxima confirmou o temor do parlamentar de sofrer prisão.

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A Polícia Federal apura a atuação de Flávio em dois inquéritos: o financiamento do filme "Dark Horse" e suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo o advogado Willer Tomaz. Flávio nega irregularidades e afirma manter apenas relação de amizade com Tomaz, que também contesta as suspeitas.