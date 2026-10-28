‘Presidente EAD’: memes da carta de Flávio Bolsonaro

A carta do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) dizendo ser o “verdadeiro presidente do Brasil” após fugir para os Estados Unidos rendeu uma série de memes de críticos do congressista, que ironizam a autoproclamação.

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O documento foi divulgado na tarde deste domingo (28/10), depois dele desembarcar em Miami. Pouco depois da publicação do texto ele recuou e divulgou uma nova versão. Na parte em que dizia ser o “verdadeiro presidente do Brasil”, mudou para “o líder do Brasil”.

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O episódio gerou piadas de internautas e de políticos. Também candidato à Presidência, Renan Santos (Missão) publicou um vídeo irônico em que diz não reconhecer o resultado de nenhum dos turnos da eleição e se autoproclama presidente.

Já a deputada estadual Bella Gonçalves (PT), eleita deputada federal, brincou dizendo que se autoproclamou a Shakira.

Memes

“Sendo o primeiro presidente EAD do Brasil, quando cair sua internet, o país vai parar?”, ironizou um perfil no X (antigo Twitter), citando o método de educação a distância (EAD).

Outro post mostra uma tornozeleira eletrônica com o escrito “faixa presidencial para Flávio Bolsonaro”.

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Uma série de publicações brincam com a postura da família Bolsonaro em relação ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Uma foto coloca Flávio e seu irmão Eduardo com coleiras, como cachorros do líder americano.

