‘Cadê Flávio?’: game faz sátira da saída do senador do Brasil

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

A saída de Flávio Bolsonaro (PL) do Brasil ganhou uma versão interativa na internet. O jogo de navegador ‘Cadê Flávio?’ transforma a viagem do senador rumo aos Estados Unidos em uma corrida com obstáculos, referências políticas e situações que ironizam os acontecimentos recentes envolvendo o parlamentar.

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Disponível gratuitamente no endereço cadeflavio.run, o game apresenta a missão “Operação Amizade”, resumida pelo slogan “Flávio precisa atravessar”. O objetivo é conduzir o personagem por um percurso inspirado em uma travessia de fronteira, escapar dos perseguidores e chegar a um avião. A brincadeira, no entanto, reserva um desfecho diferente do esperado.

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Antes de começar, o jogador pode escolher entre oito disfarces, cada um acompanhado de uma descrição irônica. As opções incluem uma representação de Lula (PT), um boné do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), um boné com a marca MAGA, associada a Donald Trump, uma peruca inspirada no presidente norte-americano e uma motosserra que faz referência ao argentino Javier Milei.

A tela de seleção de disfarces do jogo ‘Cadê Flávio?’ apresenta opções irônicas com referências políticas, como detalhado na matériaReprodução

Também estão disponíveis uma faixa presidencial falsa, um sobretudo de detetive e o disfarce chamado “Mili Ciana”. As escolhas exploram símbolos de diferentes grupos políticos e figuras públicas para construir o humor do jogo.

Como funciona o jogo

Screenshot do jogo ‘Cadê Flávio?’ exibe o personagem em uma fase na ‘Ponte da Amizade’, satirizando a travessia de fronteira do senadorReprodução

A partida se passa em um cenário de pixel art inspirado na Ponte da Amizade. O jogador precisa atravessar o percurso e alcançar o posto da Polícia Federal antes de chegar ao avião. O deslocamento pode ser feito pelas setas do teclado ou pelas teclas W, A, S e D.

O personagem começa com cinco vidas, representadas por corações. Há três níveis de dificuldade: fácil, normal e difícil. Durante o trajeto, é necessário desviar de viaturas e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), manifestantes com bandeiras vermelhas, uma representação da Constituição e uma figura chamada “Fantasma do Comunismo”, identificada pelo símbolo da foice e do martelo.

A trilha sonora também incorpora referências ao debate político brasileiro. Entre os efeitos e trechos de áudio estão expressões como “Faz o L”, “Bora, gente, pra rua” e “Explode esse vídeo pro Brasil inteiro”, além de falas atribuídas a Lula.

Se o jogador perder todas as vidas, aparece a mensagem “Fim de linha: Flávio foi capturado”. A tela também informa a porcentagem do percurso concluído antes da derrota, incentivando uma nova tentativa.

Vitória que termina em decolagem negada

A cena final de ‘Cadê Flávio?’ mostra o Comandante Janones anunciando que o avião não decola, fechando a sátira à viagemReprodução

Mesmo quando consegue completar o trajeto, o jogador não encontra o final convencional de um jogo de corrida. A conclusão apresenta uma cena na cabine de pilotagem, com o personagem identificado como “Comandante Janones”.

Após uma interação com o jogador, a sequência termina com o aviso “Decolagem negada: o avião não sai do chão”. A mensagem final reforça a ironia: “O avião não saiu do chão. O Brasil já sabe onde você está”.

A tela final do jogo ‘Cadê Flávio?’ ironiza a viagem de Flávio Bolsonaro com a mensagem de ‘Decolagem negada’Reprodução

O game permite tentar novamente, trocar de disfarce e modificar a dificuldade. Também oferece opções para compartilhar o resultado nas redes sociais ou copiar o endereço do jogo.

A notícia por trás da sátira

A brincadeira faz referência à saída de Flávio Bolsonaro do Brasil, que ocorreu após a derrota do senador para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais de 2026. A viagem foi marcada por informações desencontradas sobre o paradeiro do parlamentar e por uma decisão judicial relacionada aos seus documentos de viagem.

O episódio que inspirou o jogo ocorreu em meio a uma disputa judicial. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), havia determinado que Flávio Bolsonaro entregasse os passaportes e proibido sua saída do Brasil. O prazo terminou na manhã de terça-feira (27), sem a apresentação dos documentos, e a Polícia Federal comunicou o descumprimento ao ministro.

Na tarde daquele dia, aliados e fontes estrangeiras passaram a divulgar informações sobre a viagem do senador aos Estados Unidos. Às 22h50, segundo registro da Direção Nacional de Migrações da Argentina, Flávio atravessou a Ponte Internacional Tancredo Neves, acompanhado da mulher, Fernanda, e das filhas Carolina e Luiza. Por volta das 23h30, a família embarcou em um voo particular com destino a Guayaquil, no Equador.

A cronologia da fuga de Flávio Bolsonaro do Brasil

A aeronave seguiu depois para Miami, na Flórida, onde pousou na manhã de quarta-feira (28), conforme informações publicadas pelo Estado de Minas. O itinerário internacional e as divergências iniciais sobre a localização do senador alimentaram a repercussão do episódio.

Investigações e repercussão política

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), havia determinado que Flávio Bolsonaro entregasse os passaportes e proibido sua saída do Brasil. O prazo terminou na manhã de terça-feira (27), sem a entrega dos documentos, e a Polícia Federal comunicou o descumprimento ao ministro. Naquela noite, o senador atravessou a fronteira entre Foz do Iguaçu e Puerto Iguazú, na Argentina, acompanhado da mulher e das duas filhas. O grupo embarcou em um voo particular para Guayaquil, no Equador, antes de seguir para Miami, nos Estados Unidos.

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A Polícia Federal também apura suspeitas relacionadas ao financiamento do filme Dark Horse, sobre Jair Bolsonaro, e possíveis irregularidades financeiras envolvendo o advogado Willer Tomaz. Flávio nega irregularidades e afirma manter uma relação de amizade com Tomaz, que também contesta as suspeitas.