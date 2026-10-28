Aliado diz que Flávio Bolsonaro está seguro e confirma coletiva nos EUA

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O apresentador Paulo Figueiredo, aliado da família Bolsonaro, afirmou nesta quarta-feira (28/10) que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) está em segurança nos Estados Unidos e concederá uma entrevista coletiva nesta quinta-feira (29), em Miami, na Flórida. A manifestação ocorre após a fuga do ex-candidato à Presidência do Brasil, dois dias depois de ter sido derrotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições.

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Em publicação na rede social X, Figueiredo criticou as informações divulgadas sobre o paradeiro do senador e disse que Flávio está descansando com a família. "Tenho visto muitas notícias falsas e desencontradas na imprensa nas últimas horas. Algumas, atribuídas inclusive a autoridades estrangeiras. O que posso dizer neste momento é que Flávio Bolsonaro está bem, em segurança e descansando com a família. Faremos uma coletiva de imprensa na tarde de amanhã (quinta 29), em Miami, Florida, em horário e local a ser divulgado", escreveu.

Tenho visto muitas notícias falsas e desencontradas na imprensa nas últimas horas. Algumas, atribuídas inclusive a autoridades estrangeiras. O que posso dizer neste momento é que @FlavioBolsonaro está bem, em segurança e descansando com a família. Faremos uma coletiva de imprensa na tarde de amanhã (quinta 29), em Miami, Florida, em horário e local a ser divulgado. — Paulo Figueiredo (8) (@pfigueiredo08) October 28, 2026

A declaração foi publicada horas antes de o avião que transportava Flávio pousar no Aeroporto Executivo de Miami-Opa Locka, às 10h23 desta quarta-feira, no horário de Brasília. A aeronave, um Gulfstream G400, de matrícula LV-JQW, partiu da Argentina na noite de terça-feira (27) e fez escala em Guayaquil, no Equador, antes de seguir para os Estados Unidos.

Segundo a Direção Nacional de Migrações da Argentina, Flávio entrou no país às 22h50 de terça-feira, acompanhado da mulher, Fernanda, e das duas filhas. A família atravessou a Ponte Internacional Tancredo Neves, na província de Misiones. O senador apresentou um passaporte italiano, enquanto os demais familiares utilizaram documentos brasileiros.

A viagem ocorreu após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar, no domingo (25), o cancelamento dos passaportes brasileiros de Flávio e a entrega de eventuais documentos estrangeiros. O senador não cumpriu a determinação de entregar o passaporte estrangeiro, e a Polícia Federal comunicou o descumprimento ao magistrado.

Não havia, entretanto, ordem de prisão contra Flávio Bolsonaro, que deixou o país sem ser monitorado pela Polícia Federal.

Aliado havia recusado contato com jornalistas

Na terça-feira (27), antes da confirmação da chegada do senador aos Estados Unidos, Paulo Figueiredo havia enviado uma mensagem a jornalistas pedindo que não insistissem em procurá-lo para obter informações sobre o paradeiro de Flávio.

Conforme relatou a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, o apresentador disse que estava recebendo diversas ligações e mensagens após a divulgação de informações sobre uma possível viagem do senador ao exterior.

"Queridos colegas da imprensa. Meu celular está sendo bombardeado por mensagens e ligações insistentes e inconvenientes. Neste momento, depois de meses de intenso trabalho injustamente frustrados, não estou afim de falar com a imprensa. Peço a gentileza de que não insistam. Caso eu tenha algum posicionamento sobre algum assunto, entro em contato. Grato. Paulo", escreveu na ocasião.

Figueiredo vive nos Estados Unidos e integra o círculo de aliados mais próximos de Flávio e do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro. A saída do senador do Brasil ocorreu em meio aos desdobramentos de sua derrota eleitoral. Após o segundo turno, Flávio chegou a anunciar que pediria a anulação da eleição, mas recuou na segunda-feira (26/10), quando divulgou um vídeo indicando que não levaria adiante o questionamento do resultado.

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Na mesma gravação, criticou a decisão de Moraes sobre seus passaportes, mas declarou que permaneceria no Brasil para liderar a oposição ao governo Lula. A entrevista coletiva anunciada para quinta-feira será a primeira manifestação pública de Flávio Bolsonaro desde sua chegada aos Estados Unidos, caso seja realizada conforme o previsto. Até o momento, não foram divulgados o horário nem o local do encontro com jornalistas.