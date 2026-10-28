Conheça o jatinho de luxo usado por Flávio Bolsonaro em viagem secreta

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O senador Flávio Bolsonaro deixou o Brasil em uma operação secreta com destino aos Estados Unidos ao lado da família. Ele pousou em Miami, nesta quarta-feira (28/10) às 10h23 no horário de Brasília. A aeronave saiu da Argentina na noite de terça e fez escala em Guayaquil, no Equador.

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Derrotado nas eleições de domingo (25/10), o parlamentar viajou após descumprir uma ordem do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinava a entrega de seus passaportes à Polícia Federal. O deslocamento ocorreu a bordo do jatinho particular LV-JQW, um modelo Gulfstream G400 operado pela companhia aérea argentina Baires Fly.

O avião pertence à empresa argentina Baires Fly S.A. e aparece em um anúncio de compra e venda de aeronaves, mas sem preço divulgado. De fabricação norte-americana, um G400 usado tem preço estimado entre US$ 7 milhões (R$ 37,3 milhões) e US$ 9 milhões (R$ 48,1 milhões), segundo a empresa especializada The Jet Collection.

O anúncio de venda informa que o jatinho foi fabricado em 2004 e tem 9.210,3 horas de voo e 4.048 pousos.

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Acomodações e espaço interno

Dados divulgados pela fabricante Gulfstream apontam que a aeronave luxuosa dispõe de capacidade projetada para acomodar até 12 passageiros e dois pilotos, além da tripulação técnica responsável pelo voo.











Untitled design Divulgação/Baires Fly













Untitled design Divulgação/Baires Fly













Untitled design Divulgação/Baires Fly



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O interior do jato apresenta poltronas largas e estofadas que oferecem a possibilidade de conversão direta em camas. A cabine conta com 1,88 metro de altura, dimensão que garante aos ocupantes a possibilidade de permanecer em pé durante o percurso.

O compartimento destinado aos passageiros possui ainda largura de 2,31 metros e extensão total de cabine de aproximadamente 11,13 metros de comprimento, completando as medidas da estrutura interna desenvolvida pela fabricante.

Ficha técnica da aeronave

O modelo Gulfstream G400 reúne marcas operacionais específicas de deslocamento, altitude e autonomia. Conheça os números informados sobre o jatinho: