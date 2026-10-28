'Grande Truque', viagem por terra e 'dedo de Milei': os bastidores da fuga de Flávio Bolsonaro

Uma articulação transfronteiriça permitiu que o senador e candidato derrotado à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) deixasse o Brasil rumo aos Estados Unidos. A fuga ocorreu após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), expedir ordem para a retenção dos passaportes do parlamentar no âmbito de investigações sobre lavagem de dinheiro.

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O trajeto envolveu deslocamento rodoviário e voo fretado. Acompanhado da mulher, Fernanda, e de duas filhas, Flávio deixou Brasília de carro e percorreu 1.600 km até Foz do Iguaçu (PR). Na noite de segunda-feira (26/10), um comboio foi visto saindo apressadamente da residência do senador na capital federal. O grupo permaneceu em solo nacional enquanto os preparativos do voo eram estruturados do outro lado da fronteira.

Na noite dessa terça-feira (27/10), Flávio e família cruzou a divisa com a Argentina em Foz do Iguaçu rumo a Puerto Iguazú. A travessia, segundo a colunista do Uol, Janaína Figueiredo, foi acompanhada pelo estrategista do presidente argentino Javier Milei, Santiago Caputo. O assessor de Milei acompanhou Flávio até o embarque.

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Apoio logístico em solo argentino

Em território vizinho, o grupo utilizou uma van comercial registrada no Brasil, pertencente a uma agência de turismo de Foz do Iguaçu. Sob a escolta de viaturas da Polícia de Segurança Aeroportuária (PSA), o veículo teve acesso direto à pista de pouso, evitando a circulação pelas áreas públicas do aeroporto.

Horas antes do embarque, Caputo postou nas redes sociais uma imagem de divulgação do filme "O grande truque". O gesto serviu para dispersar a atenção da imprensa durante as negociações de bastidores, mantendo o político abrigado no lado brasileiro até que a aeronave estivesse pronta para partir.

Escala no Equador e chegada à Flórida

O voo particular foi operado em um jato executivo Gulfstream G400, pertencente à empresa Baires Fly. A aeronave havia deixado a capital Buenos Aires na noite anterior e aguardava autorização de decolagem, que ocorreu à 0h22 com destino inicial estabelecido para o Equador.

O avião aterrissou em Guayaquil por volta das 5h30. Na cidade equatoriana, a equipe técnica atualizou os registros de navegação para a etapa seguinte da viagem, garantindo o pouso definitivo no condado de Miami-Dade por volta das 9h30, no horário local.

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O avião em que estava o senador pousou em Miami, nos Estados Unidos nesta quarta-feira (28) às 10h23 no horário de Brasília.