Veja imagens de Flávio Bolsonaro desembarcando nos EUA após viagem secreta pela Argentina

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O senador Flávio Bolsonaro (PL) desembarcou com a família nos Estados Unidos na manhã de hoje (28/10), em voo vindo de Guayaquil, no Equador. A viagem ocorreu após o parlamentar cruzar a fronteira terrestre do Brasil com a Argentina. Conforme registros do site FlightRadar, a aeronave pousou no Aeroporto Executivo de Miami-Opa Locka, na Flórida, às 9h23 no horário local, equivalente a 10h23 pelo horário de Brasília.

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Imagens aéreas e registros em vídeo mostraram o instante em que o congressista desembarcou do avião acompanhado da esposa, Fernanda, e das filhas do casal, Luiza e Carolina. A viagem foi feita a bordo de um jatinho particular.

A saída do país descumpriu uma ordem judicial do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Na segunda-feira (26/10), o magistrado havia determinado a entrega dos passaportes do senador.

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Deslocamento terrestre e apoio na Argentina

A viagem até os Estados Unidos fez parte de uma operação secreta iniciada na noite de terça-feira. Na ocasião, Flávio Bolsonaro realizou a entrada na Argentina por via terrestre antes de dar início ao deslocamento aéreo particular.

Flávio viajou por via terrestre de Brasília até Foz do Iguaçu, no Paraná, em um percurso de cerca de 1.600 quilômetros junto a fontes argentinas. Uma van da empresa Dallas Turismo levou o parlamentar, a esposa Fernanda e as duas filhas até o aeroporto de Puerto Iguazú.

Santiago Caputo, estrategista do presidente argentino Javier Milei, viajou até a cidade de fronteira, hospedou-se em um hotel e foi a Foz do Iguaçu para acompanhar o trajeto da família. No país vizinho, viaturas da Polícia de Segurança Aeroportuária (PSA) escoltaram a van até a pista.

A Direção Nacional de Migrações da Argentina informou que os quatro passageiros entraram às 22h50 do dia 27 de outubro pela Ponte Internacional Tancredo Neves, com documentos válidos e sem restrições. Às 23h30, o grupo embarcou em um jato particular Gulfstream G400, prefixo LV-JQW, operado pela Baires Fly S.A., vindo de Buenos Aires.

Para seguir até o destino final, a aeronave adotou um trajeto específico: contornou o espaço aéreo brasileiro e efetuou uma escala no Equador antes de alcançar o território norte-americano. Na escala no Equador, o plano de voo foi atualizado para Miami.

A movimentação no aeroporto foi noticiada pelas emissoras de televisão "Todo Noticias" e "C5N". O site argentino "Infobae" também noticiou a chegada da família e o embarque na aeronave executiva.

Inquéritos no STF

O parlamentar é alvo de inquérito por suspeita de lavagem de dinheiro ligada ao advogado Willer Tomaz, investigado por transações com empresas e plataformas de apostas. Moraes proibiu contatos entre ambos.

Outra apuração no STF investiga suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas ligadas ao financiamento do filme "Dark Horse", sobre Jair Bolsonaro. Flávio nega irregularidades e afirma que o projeto utiliza recursos privados obtidos de forma legal.

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A Polícia Federal deve comunicar a Moraes o descumprimento da entrega dos passaportes. O ministro pode avaliar medidas cautelares adicionais ou eventual prisão preventiva, procedimentos que dependem de nova decisão judicial e não ocorrem de maneira automática.