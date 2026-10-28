Jornalista da GloboNews cai na risada com a carta de Flávio Bolsonaro

Jornalista e apresentadora da GloboNews, Julia Dualibi não conseguiu conter o riso ao comentar o erro do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) de usar um brasão antigo do país em que o nome estava grafado com “Z”: “Brazil”.

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Após fugir para os Estados Unidos, Flávio publicou uma carta em tom golpista que acusa fraude na eleição presidencial brasileira e diz que ele é o “verdadeiro presidente do Brasil”, e não Lula (PT), vitorioso nas urnas. Pouco depois, recuou e atualizou para “líder do Brasil”.

Inicialmente, o documento não foi divulgado pelo congressista, mas por aliados, como o blogueiro Paulo Figueiredo, que vive nos Estados Unidos. Essa primeira versão continha um brasão de armas antigo, usado entre a proclamação da República, em 1889, até 1968, quando passou a valer a sexta constituição do país. Na ocasião, o nome oficial foi alterado para República Federativa do Brasil, que permanece até hoje.

Julia Duailibi cai na gargalhada ao vivo na GloboNews ao debochar da carta de Flávio Bolsonaro, que escreveu “Brazil” com Z em vez de S. https://t.co/UmBIsgVzSz — Bruno Guzzo® (@brunoguzzo) October 28, 2026

A grafia original do nome do país era “Estados Unidos do Brazil”, mas, desde o início da República, não havia consistência entre as versões com “Z” e com “S”. Em 1931, um decreto estabeleceu “Brasil” como versão oficial, mas o brasão seguiu sendo usado com frequência com a grafia antiga.

Posteriormente, Flávio publicou uma versão corrigida, com o brasão de armas atual. Além do símbolo, a versão do senador mudou um detalhe na apresentação: em vez de se proclamar “verdadeiro presidente eleito do Brasil”, ele decidiu escrever apenas “verdadeiro presidente do Brasil”. Pouco depois, recuou novamente e atualizou para “líder do Brasil”.

Risada na GloboNews

Durante o programa GloboNews Mais, um repórter explicou a confusão na carta e surpreendeu a bancada. Julia Dualibi destacou que o erro trata do nome do próprio país em que Flávio disputou a eleição pela Presidência no último domingo (25).

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“Republica Federativa do Brasil…”, enfatizou a jornalista, que caiu no riso. “Desculpa, gente, mas o nome do Brasil é com ‘S’. Com ‘Z’, lá fora, em inglês, só”, completou.

