Assine
overlay
Início Política
'Brazil' com Z

Jornalista da GloboNews cai na risada com a carta de Flávio Bolsonaro

Primeira versão do documento, divulgado dos Estados Unidos, veio com erro no brasão do Brasil

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
28/10/2026 20:16

compartilhe

×
Julia Dualibi destacou que o erro trata do nome do próprio país em que Flávio disputou a eleição pela Presidência no último domingo
Julia Dualibi destacou que o erro trata do nome do próprio país em que Flávio disputou a eleição pela Presidência no último domingo crédito: Reprodução/Globonews

Jornalista e apresentadora da GloboNews, Julia Dualibi não conseguiu conter o riso ao comentar o erro do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) de usar um brasão antigo do país em que o nome estava grafado com “Z”: “Brazil”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Após fugir para os Estados Unidos, Flávio publicou uma carta em tom golpista que acusa fraude na eleição presidencial brasileira e diz que ele é o “verdadeiro presidente do Brasil”, e não Lula (PT), vitorioso nas urnas. Pouco depois, recuou e atualizou para “líder do Brasil”.

Inicialmente, o documento não foi divulgado pelo congressista, mas por aliados, como o blogueiro Paulo Figueiredo, que vive nos Estados Unidos. Essa primeira versão continha um brasão de armas antigo, usado entre a proclamação da República, em 1889, até 1968, quando passou a valer a sexta constituição do país. Na ocasião, o nome oficial foi alterado para República Federativa do Brasil, que permanece até hoje.

A grafia original do nome do país era “Estados Unidos do Brazil”, mas, desde o início da República, não havia consistência entre as versões com “Z” e com “S”. Em 1931, um decreto estabeleceu “Brasil” como versão oficial, mas o brasão seguiu sendo usado com frequência com a grafia antiga.

Posteriormente, Flávio publicou uma versão corrigida, com o brasão de armas atual. Além do símbolo, a versão do senador mudou um detalhe na apresentação: em vez de se proclamar “verdadeiro presidente eleito do Brasil”, ele decidiu escrever apenas “verdadeiro presidente do Brasil”. Pouco depois, recuou novamente e atualizou para “líder do Brasil”.

Leia Mais

Risada na GloboNews

Durante o programa GloboNews Mais, um repórter explicou a confusão na carta e surpreendeu a bancada. Julia Dualibi destacou que o erro trata do nome do próprio país em que Flávio disputou a eleição pela Presidência no último domingo (25).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Republica Federativa do Brasil…”, enfatizou a jornalista, que caiu no riso. “Desculpa, gente, mas o nome do Brasil é com ‘S’. Com ‘Z’, lá fora, em inglês, só”, completou.

Tópicos relacionados:

bolsonaro carta flavio-bolsonaro globonews

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay