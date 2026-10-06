Robert Pattinson diz que “Transformers” resume a estética do cinema dos anos 2000

A franquia seguiu sob o comando de Bay em “Transformers: A Era da Extinção”, de 2014, e “Transformers: O Último Cavaleiro”, lançado em 2017. Mark Wahlberg assumiu o protagonismo nos dois filmes, que apresentaram uma nova fase da história. Em “A Era da Extinção”, a trama se passa cinco anos após a batalha de Chicago e acompanha Cade Yeager, que compra um antigo caminhão e descobre que o veículo é Optimus Prime. Foto: Divulgação