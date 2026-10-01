Linesight nomeia John Butler como CEO

A Linesight, consultoria global de construção, anunciou hoje a nomeação de John Butler como CEO (Diretor Executivo), com vigência a partir de 1º de janeiro de 2027.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260930680781/pt/

John Butler, incoming CEO of Linesight (left), and Paul Boylan, Group CEO of IPS-Integrated Project Services, LLC (right). Butler will become CEO of Linesight effective 1 January 2027, succeeding Boylan, who will continue to lead the wider group.

Butler sucederá Paul Boylan, que permanecerá estreitamente envolvido com a Linesight e seus clientes na qualidade de CEO do grupo IPS-Integrated Project Services, LLC (IPS). Boylan continuará a liderar esse grupo mais amplo, que engloba a IPS, a Linesight e a Springtide. Atualmente, o grupo conta com mais de 4.500 colaboradores e gera aproximadamente US$ 2 bilhões em receita líquida, oferecendo soluções multissetoriais por meio de suas marcas especializadas.

A Linesight é uma consultoria global de construção com mais de 50 anos de experiência, prestando serviços de gestão de custos, controles de projetos, programas e projetos nos setores de data centers, ciências da vida, indústria de alta tecnologia e comercial.

A empresa se expandiu significativamente sob a liderança de Boylan, crescendo de 20 escritórios e 700 colaboradores em 2021 para 44 escritórios em 30 países e mais de 2.500 colaboradores atualmente. Nesse período, a Linesight registrou um crescimento anual de receita entre 15% e 24% e projeta a continuidade do crescimento de dois dígitos nos próximos três anos.

Butler construiu uma sólida trajetória de liderança internacional ao longo de seus 25 anos na Linesight, ocupando cargos no Reino Unido, na região EMEA (Europa, Oriente Médio e África) e na APAC (Ásia-Pacífico). Nos últimos quinze anos, ele desenvolveu as operações da Linesight na APAC e no Oriente Médio, transformando uma pequena equipe em uma força de trabalho de mais de 600 pessoas distribuídas por dez escritórios e oito mercados. Atualmente, a região atende aos maiores clientes globais da Linesight — incluindo quatro das dez principais empresas de tecnologia da lista Fortune Global 500 — e já entregou mais de 200 projetos de data centers em 15 países.

À medida que a Linesight entra em sua próxima fase de crescimento, Butler focará na expansão do alcance global da empresa, no fortalecimento de suas capacidades e na continuidade da formação de equipes diversas e de alto desempenho para atender às necessidades em constante evolução dos clientes.

Scott Halyday sucederá Butler como diretor-geral para as regiões APAC e GCC, a partir de 1º de janeiro de 2027, passando a integrar a equipe executiva global da Linesight. Sediado em Singapura, Halyday ingressou na Linesight em 2018 e traz consigo mais de 20 anos de experiência na liderança de programas complexos e no relacionamento com clientes na região APAC e em mercados internacionais. Ele liderará uma região estrategicamente importante para a Linesight, abrangendo oito mercados e uma base diversificada de clientes nos setores de data centers, ciências da vida, indústria de alta tecnologia e comercial.

Paul Boylan, CEO do Grupo IPS-Integrated Project Services, LLC, afirmou:“Gostaria de parabenizar John por sua nomeação como CEO da Linesight. John é um líder excepcional, com profundo conhecimento do nosso negócio, de nossas equipes e de nossos clientes. Ele trabalhou com muitos de nossos maiores clientes globais e desempenhou um papel fundamental na expansão da Linesight nos mercados internacionais. Esse vasto conhecimento, experiência e perspectiva o colocam em uma posição privilegiada para liderar a empresa à medida que a Linesight entra em sua próxima fase. Fico muito satisfeito em vê-lo assumir essa função e aguardo com expectativa a oportunidade de trabalhar com ele como CEO do Grupo.”

John Butler, futuro CEO da Linesight, afirmou: “Tenho um enorme orgulho de ser nomeado CEO da Linesight. Iniciei minha carreira aqui logo após a graduação e, ao longo dos anos, testemunhei pessoalmente a força de nossa equipe, a confiança que nossos clientes depositam em nós e a nossa evolução como empresa global. Gostaria de agradecer a Paul por sua liderança e pela contribuição significativa que deu à Linesight; estou ansioso para continuar trabalhando em estreita colaboração com ele na função de CEO do Grupo.

A Linesight construiu uma reputação sólida graças à sua profunda expertise e à compreensão genuína dos negócios de nossos clientes — qualidades que continuarão a nos definir. Ao iniciarmos nossa próxima fase, temos uma oportunidade significativa de ampliar nossas conquistas, fortalecer nossas capacidades, continuar formando equipes diversas e de alto desempenho, e expandir nossa atuação nos mercados onde nossos clientes estão investindo e crescendo.”

As nomeações entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2027.

Sobre a Linesight

A Linesight é uma consultoria global de construção com mais de 50 anos de experiência, oferecendo serviços de gestão de custos, controles de projetos, programas e gestão de projetos nos setores de data centers, ciências da vida, indústria de alta tecnologia e comercial.

Atuamos como parceiros estratégicos, combinando escala global, expertise local e inovação digital para trazer clareza, consistência e confiança a projetos complexos. Contando com a confiança das empresas globais mais inovadoras e voltadas para o futuro, construímos relacionamentos de longo prazo baseados em transparência, responsabilidade e resultados compartilhados. Nosso trabalho proporciona previsibilidade de custos e segurança quanto aos cronogramas, permitindo decisões bem fundamentadas desde o planejamento inicial até a conclusão. Acesse Linesight.com para mais informações.

Entregando segurança. Em parceria para o futuro.

Sobre o grupo

A IPS-Integrated Project Services, LLC (IPS) faz parte do grupo de empresas Berkshire Hathaway e engloba três marcas: IPS, Linesight e Springtide.

Sob a liderança do CEO do Grupo, Paul Boylan, a organização conta com mais de 4.500 colaboradores, atua em 40 países e gera aproximadamente US$ 2 bilhões em receita líquida. O grupo reúne competências complementares para apoiar clientes em setores complexos e altamente regulamentados.

A IPS, liderada pelo CEO Jim Stephanou, oferece soluções integradas e personalizadas para setores altamente regulamentados, abrangendo projeto, engenharia, construção, comissionamento e prontidão operacional.

A Linesight é uma consultoria global de construção que oferece serviços de gestão de custos, gestão de projetos e áreas correlatas para programas e projetos de capital complexos, com expertise em setores como data centers, ciências da vida, indústria de alta tecnologia e setor comercial. Paul Boylan é o atual CEO, e John Butler foi nomeado para assumir o cargo a partir de 1º de janeiro de 2027.

A Springtide, liderada pelo CEO Michael Riordan, é uma parceira global de entrega de projetos especializada em serviços de PMC e EPCM para ambientes de data centers e tecnologia avançada, com expertise em projeto, engenharia, construção e planejamento estratégico.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Contato para a Imprensa: Deirdre Connolly, Edelman, Deirdre.Connolly@edelman.com, +353 852449804