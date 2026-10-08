Escolher o ar condicionado do quarto exige mais do que medir o cômodo: exposição ao sol e outras fontes de calor entram na conta da capacidade em BTUs

Um morador instalou um ar-condicionado pequeno buscando noites confortáveis, mas notou que o equipamento permanecia ligado por longos períodos e demorava para resfriar o ambiente. A situação mostrou que a escolha adequada exige avaliar a capacidade térmica medida em BTUs.

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A sigla funciona como referência para a potência necessária na retirada do calor. Quanto maior o cômodo e a entrada de calor externo, maior deve ser a capacidade de refrigeração.

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Cálculo básico por metro quadrado

Uma referência prática adota cerca de 600 BTU/h por metro quadrado em ambientes com pouca incidência solar. Quando o quarto recebe muito sol, a necessidade pode subir para aproximadamente 800 BTU/h por metro quadrado.

Em um quarto de 12 m² protegido do sol forte, o cálculo inicial parte de 7.200 BTU/h. A presença de uma pessoa eleva essa demanda para cerca de 7.800 BTU/h, indicando a escolha de um aparelho comercial de 9.000 BTUs. Se o mesmo espaço receber forte incidência solar, o valor pode superar 10.000 BTU/h.

Fatores que alteram a carga térmica

A medição do piso serve apenas como ponto de partida, pois outros aspectos adicionam calor ao espaço:

área do quarto: obtida pela multiplicação entre comprimento e largura;

incidência solar: ambientes expostos ao sol demandam margem superior de potência;

número de pessoas: a ocupação habitual eleva a carga térmica;

eletrônicos: aparelhos como computador e televisão liberam calor durante o uso;

características do imóvel: vidros amplos, pé-direito e isolamento alteram a necessidade real.

Riscos de um equipamento subdimensionado

Adquirir um modelo de capacidade inferior não gera economia. Se estiver subdimensionado, o ar-condicionado passa muito mais tempo trabalhando intensamente para tentar atingir a temperatura configurada.

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Esse esforço contínuo resulta em demora no resfriamento, desconforto e consumo acumulado maior do que o previsto. O cálculo por metro quadrado atua como estimativa inicial para impedir o uso de máquinas fracas ou a compra de potências exageradas.