Ar-condicionado: mitos e verdades que vão mudar como você usa o aparelho

Com a chegada das altas temperaturas, o ar-condicionado se torna um aliado indispensável em casas e escritórios. Apesar de sua popularidade, o aparelho ainda é cercado por dúvidas que confundem os consumidores sobre seu impacto na conta de luz e na saúde. Informações incorretas podem levar ao uso inadequado e a gastos desnecessários.

Entender como o equipamento realmente funciona é o primeiro passo para aproveitar todo o seu potencial sem surpresas no fim do mês. Leandro Medeiros, coordenador de Assistência Técnica da Fujitsu General do Brasil, esclarece os principais mitos e verdades ajuda a garantir mais conforto, eficiência e economia, permitindo que você use o ar-condicionado da maneira correta e sem preocupações.

Mito: Ar-condicionado causa gripes e resfriados

O aparelho em si não transmite o vírus da gripe. O que pode acontecer é a disseminação do vírus em um ambiente fechado e com ar recirculado se uma pessoa já estiver doente no local. Modelos modernos com filtros eficientes e sistemas de renovação de ar ajudam a purificar o ambiente, minimizando esse risco.

Verdade: Um ambiente climatizado aumenta a produtividade

Trabalhar ou estudar em um local com temperatura agradável, entre 22°C e 24°C, melhora a concentração e o conforto. O estresse térmico diminui, o que impacta positivamente o rendimento nas tarefas diárias. Além disso, a melhoria na qualidade do ar contribui para um bem-estar geral.

Mito: Colocar na temperatura mínima gela o ambiente mais rápido

Ajustar o termostato para a temperatura mais baixa não acelera o resfriamento. Essa prática apenas força o compressor a trabalhar continuamente, gastando mais energia. O ideal é selecionar a temperatura desejada, pois o aparelho funcionará de forma eficiente para atingi-la e mantê-la estável.

Verdade: Aparelhos com tecnologia Inverter são mais econômicos

Diferente dos modelos convencionais, que ligam e desligam o compressor, a tecnologia Inverter ajusta a velocidade do motor conforme a necessidade. Isso evita picos de energia, resulta em um consumo até 60% menor e mantém a temperatura do ambiente mais constante e confortável.

Mito: Quanto mais BTUs, melhor o ar-condicionado

A potência (medida em BTUs) deve ser adequada ao tamanho do ambiente. Um aparelho potente demais para um espaço pequeno terá um desempenho ineficiente, consumindo mais energia sem necessidade. O cálculo correto da carga térmica é fundamental para escolher o modelo ideal.

Verdade: O ar-condicionado pode ser útil também no inverno

Muitos modelos possuem a função de aquecimento, sendo uma ótima alternativa para os dias frios. Essa versatilidade permite climatizar o ambiente durante todo o ano com um único equipamento, muitas vezes de forma mais econômica do que aquecedores elétricos tradicionais.

Mito: Qualquer pessoa pode fazer a instalação

A instalação incorreta compromete a eficiência, aumenta o consumo de energia e pode causar danos permanentes ao equipamento, além de anular a garantia. Contratar um profissional qualificado garante que o aparelho funcione corretamente e com segurança, prolongando sua vida útil.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.