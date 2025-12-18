Como ter uma casa mais fresca no calor sem usar ar-condicionado

Com as temperaturas em alta em boa parte do país, manter a casa fresca se tornou um desafio diário. A boa notícia é que não é preciso depender exclusivamente do ar-condicionado para garantir um ambiente mais agradável. Soluções simples e de baixo custo podem reduzir significativamente a sensação térmica dentro de casa, utilizando princípios de ventilação, umidade e bloqueio solar.

Adotar algumas práticas diárias faz toda a diferença. O segredo está em gerenciar a entrada de sol e a circulação de ar de forma inteligente ao longo do dia. Medidas que parecem pequenas, quando combinadas, criam um efeito cascata de resfriamento nos cômodos.

Janelas, cortinas e ventilação

A primeira linha de defesa contra o calor é o controle da luz solar direta. Mantenha cortinas e persianas fechadas durante as horas mais quentes do dia, principalmente nas janelas que recebem sol à tarde. Prefira cortinas de tecidos leves e respiráveis em cores claras, como algodão ou linho, que refletem a luz solar. Modelos com forro térmico (blackout) ou do tipo tela solar também são excelentes para bloquear a radiação de forma mais eficaz.

A ventilação cruzada é outra aliada poderosa. Durante a noite e no início da manhã, quando a temperatura externa está mais baixa, abra janelas e portas em lados opostos da casa. Isso cria um corredor de vento que renova o ar e expulsa o calor acumulado.

Um truque simples para potencializar o ventilador é colocar uma bacia com gelo ou garrafas de água congelada em frente a ele. O ar que passa pelo gelo se resfria antes de ser espalhado pelo ambiente, funcionando como um ar-condicionado caseiro e econômico.

Use a umidade e as plantas a seu favor

Aumentar a umidade do ar ajuda a diminuir a sensação de calor. Espalhe bacias com água fria pelos cômodos ou borrife água nas cortinas. Panos úmidos estendidos em cadeiras também contribuem para refrescar o ambiente à medida que a água evapora.

As plantas são ótimas reguladoras térmicas. Espécies como samambaias, jiboias e a planta-cobra liberam vapor de água no ar através da transpiração, um processo que ajuda a resfriar o entorno. Ter algumas delas dentro de casa não só decora como também melhora o conforto térmico.

Evite usar aparelhos que geram calor, como forno, secador de cabelo e ferro de passar, nos horários de pico. Dê preferência a lâmpadas de LED, que aquecem menos que as incandescentes. Desligar aparelhos eletrônicos da tomada quando não estiverem em uso também evita que eles irradiem calor desnecessário.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.