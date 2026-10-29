PAM Saint-Gobain abre inscrições para Programa de Estágio

A PAM Saint-Gobain, marca especializada em soluções para o transporte de água e efluentes, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2027, na unidade de Barra Mansa (RJ). Ao todo, são 12 oportunidades para estudantes de ensino superior de cursos diversos. As inscrições podem ser feitas até 25 de novembro, pelo site da empresa.

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Com atuação 100% presencial, os estagiários terão jornada de seis horas diárias nas áreas de atuação. No dia a dia, vão apoiar projetos, processos e rotinas das equipes, acompanhar indicadores, trabalhar em parceria com outras áreas e propor melhorias. O programa tem duração de até dois anos.

Para participar, além de estar cursando o ensino superior, é preciso ter conhecimento do Pacote Office. Além da bolsa-auxílio, o programa oferece assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-transporte, refeitório no local, recesso remunerado e auxílio academia.

O processo seletivo contará com entrevistas individuais, testes de conhecimento em pacote office e avaliação de perfil pessoal, e os resultados devem ser divulgados entre dezembro de 2026 e janeiro de 2027.

“Acreditamos que o estágio é muito mais do que uma porta de entrada para o mercado de trabalho. É uma oportunidade de desenvolver talentos, compartilhar conhecimento e construir carreiras. Nosso compromisso é oferecer um ambiente em que os estudantes possam aprender, contribuir e crescer, preparando-se para os desafios profissionais do futuro", afirma Tatiane Cardoso, Diretora de RH, Medicina e Segurança da PAM.

A PAM integra o Grupo Saint-Gobain, certificado como Top Employer no Brasil pelo 13º ano consecutivo. Outras oportunidades são divulgadas no portal de carreiras da empresa, onde também é possível cadastrar o currículo no banco de talentos.

Serviço

Programa de Estágio PAM Saint-Gobain 2027.1

Inscrições: até 25 de novembro, pelo link

Início: janeiro de 2027

Local: Barra Mansa (RJ), modalidade presencial

Bolsa-auxílio: média mensal de R$ 1.450,80 + benefícios

Requisitos: Ensino superior em curso, conhecimento do Pacote Office e disponibilidade para estagiar seis horas por dia.

Sobre a PAM Saint-Gobain Brasil

A PAM, parte do grupo francês Saint-Gobain, fabrica tubos de ferro fundido dúctil e acessórios, como conexões, válvulas e tampões da marca global PAM. Guiada pelo mote “Porque a água é essencial”, a empresa oferece soluções completas para infraestrutura de água e efluentes, além de atender setores como indústria, irrigação, mineração e construção civil em toda a América Latina. Com uma equipe de mais de 1.000 colaboradores, a PAM contribui anualmente com a instalação de mais de 1.000 quilômetros de tubulações no Brasil, reforçando seu compromisso com a inovação, a eficiência e o desenvolvimento sustentável.

Sobre a Saint-Gobain

Líder mundial em construção leve e sustentável, a Saint-Gobain projeta, fabrica e distribui materiais e serviços para os mercados residencial, não residencial e de infraestrutura. Suas soluções integradas e inovadoras oferecem sustentabilidade, desempenho e bem-estar aos seus clientes. O Grupo é guiado pelo propósito “MAKING THE WORLD A BETTER HOME”.



- €46,5 bilhões em vendas em 2025

- 162.000 funcionários em 81 países

- Compromisso de zerar as emissões líquidas de carbono até 2050.

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