Nova tecnologia coreana chega ao Brasil para tratar manchas

As manchas que surgem depois de anos de exposição ao sol ganham uma nova opção de tratamento no Brasil. A Classys, empresa sul coreana de tecnologia médico-estética, acaba de lançar no país o Reepot, laser desenvolvido para lesões pigmentares epidérmicas, com foco no lentigo solar, alteração benigna que provoca manchas escuras na pele e costuma ficar mais evidente com o passar dos anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Uma pesquisa internacional publicada no Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, em 2026, identificou o lentigo solar em 31,4% das mais de 48 mil pessoas avaliadas em 34 países. Na América do Sul, o índice chegou a 33%. O rosto foi a região mais afetada, citado por 67% dos participantes, e 58% das pessoas com manchas eram mulheres.

Apesar de ser comum, o lentigo solar ainda é pouco conhecido fora dos consultórios. Diferente do melasma, ele está principalmente relacionado à exposição solar acumulada e tende a permanecer na pele. Por isso, entender qual é o tipo de mancha é o primeiro passo para definir o tratamento adequado.

É nesse contexto que entra a proposta do Reepot. A tecnologia utiliza laser Q Switched de 532 nm, uma frequência com afinidade pela melanina, para direcionar a energia às áreas pigmentadas. Antes dos disparos, uma câmera integrada identifica os limites da lesão, inclusive em áreas de contorno irregular, permitindo uma aplicação mais precisa e preservando o tecido saudável ao redor.

“O Reepot representa o compromisso da Classys com a inovação contínua e com o desenvolvimento de tecnologias que atendem as necessidades dos pacientes. Ao combinar mapeamento inteligente, resfriamento sincronizado e proteção vascular, o equipamento foi desenvolvido para atuar diretamente sobre a lesão pigmentada, de forma a preservar a pele ao redor. No caso do lentigo solar, essa abordagem permite uma proposta de tratamento em sessão única em 90% dos casos, sempre de acordo com a avaliação médica e as características de cada paciente”, afirma Stephanie Teixeira, diretora científica, educacional e clínica da Classys.

Além de identificar a área pigmentada, o Reepot utiliza resfriamento por contato sincronizado à emissão do laser. O sistema mantém a superfície da pele em temperatura controlada durante a aplicação e promove um hiper resfriamento que reduz temporariamente o fluxo sanguíneo local. A combinação contribui para proteger a pele e os vasos superficiais contra danos térmicos, um dos desafios no tratamento de lesões pigmentares.

Segundo a Classys, o tempo efetivo de aplicação do laser é de cerca de três minutos. A proposta é concentrar a energia onde está a mancha, sem tratar de forma indiscriminada toda a região ao redor.

O lançamento acompanha uma mudança na relação das mulheres e dos homens com a própria pele. Mais do que apagar marcas do tempo, a busca por tratamentos específicos reflete o interesse por soluções que preservem a aparência natural enquanto cuidam de alterações que incomodam.

Sobre a Classys

A Classys é uma companhia sul-coreana líder mundial em tecnologia médico-estética, com presença de 48.000 tecnologias instaladas em mais de 80 países e um portfólio que inclui o sistema de lifting por HIFU Ultraformer e a solução de volumização por radiofrequência monopolar Volnewmer.

No Brasil, Argentina e Colômbia, a sua operação direta é a Classys with MedSystems, ecossistema líder de inovação em beleza e bem-estar na América Latina, com mais de 20 anos de atuação no mercado de estética médica e rede de mais de 15.000 clínicas parceiras.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Juntas, as duas companhias conectam tecnologias globais, desenvolvimento científico e capacitação profissional para oferecer soluções avançadas a médicos, clínicas e profissionais do setor em toda a região, sempre orientadas por pesquisa contínua e evidências clínicas de segurança e eficácia.