Kenye West tem shows cancelados na Rússia após semanas de impasse

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kanye West, de 49 anos, não vai mais se apresentar na Rússia. A Say Agency, responsável pela organização dos shows, confirmou nesta quarta-feira (30/9) de forma oficial o cancelamento das duas apresentações que o rapper faria em São Petersburgo, em 10 e 11 de outubro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A empresa também informou que os compradores poderão solicitar o reembolso dos ingressos. A confirmação oficial ocorre mais de um mês após a "Folha de S.Paulo" noticiar, em 25 de agosto, o impasse em torno dos eventos.

Na ocasião, a Gazprom Arena, local anunciado para receber os shows, afirmou que não havia contrato firmado com os organizadores e que, por isso, as apresentações não poderiam acontecer ali. A organização, entretanto, ainda tentava viabilizar o projeto.

Agora, a própria Say Agency encerrou a indefinição. Em mensagem publicada no Telegram, a empresa afirmou que "os shows do Ye em São Petersburgo não poderão acontecer nas datas previstas" e disse que divulgará posteriormente informações sobre o andamento do projeto e seus planos.

A Access Opera, parceira da turnê do artista, também confirmou o cancelamento e orientou os fãs a procurarem a organizadora para tratar do ressarcimento. A passagem de West pela Rússia já vinha provocando controvérsia antes mesmo da confirmação do cancelamento.

O rapper seria um dos artistas ocidentais de maior projeção a realizar shows no país desde o início da invasão em larga escala da Ucrânia, em 2022. A possibilidade de sua apresentação também gerou críticas de autoridades russas, entre elas Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores.

O histórico recente do artista ajudou a aumentar a repercussão do caso. West foi alvo de críticas internacionais por declarações antissemitas e por manifestações de exaltação ao nazismo. Em 2025, ele chegou a vender camisetas com suásticas e lançou a música "Heil Hitler".

Em diferentes países, seus compromissos profissionais também sofreram consequências após as declarações. O cancelamento na Rússia se soma a outros problemas enfrentados por West no circuito internacional.

Em abril, uma apresentação prevista para o Wireless Festival, em Londres, foi cancelada depois que o rapper foi impedido de entrar no Reino Unido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



