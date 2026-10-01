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Kenye West tem shows cancelados na Rússia após semanas de impasse

Falta de contrato com o local anunciado para receber as apresentações e histórico recente de polêmicas do artista teriam sido os motivos

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Repórter
01/10/2026 15:37 - atualizado em 01/10/2026 15:41

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Homem negro de cabelo raspado e barba, usa óculos escuro, camisa preta e corrente prateada
Rapper Kanye West teve duas apresentações que faria em São Petersburgo, nos dias 10 e 11 de outubro, canceladas após semanas de impasse crédito: Jean Baptiste Lacroix/AFP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kanye West, de 49 anos, não vai mais se apresentar na Rússia. A Say Agency, responsável pela organização dos shows, confirmou nesta quarta-feira (30/9) de forma oficial o cancelamento das duas apresentações que o rapper faria em São Petersburgo, em 10 e 11 de outubro.

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A empresa também informou que os compradores poderão solicitar o reembolso dos ingressos. A confirmação oficial ocorre mais de um mês após a "Folha de S.Paulo" noticiar, em 25 de agosto, o impasse em torno dos eventos.

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Na ocasião, a Gazprom Arena, local anunciado para receber os shows, afirmou que não havia contrato firmado com os organizadores e que, por isso, as apresentações não poderiam acontecer ali. A organização, entretanto, ainda tentava viabilizar o projeto.

Agora, a própria Say Agency encerrou a indefinição. Em mensagem publicada no Telegram, a empresa afirmou que "os shows do Ye em São Petersburgo não poderão acontecer nas datas previstas" e disse que divulgará posteriormente informações sobre o andamento do projeto e seus planos.

A Access Opera, parceira da turnê do artista, também confirmou o cancelamento e orientou os fãs a procurarem a organizadora para tratar do ressarcimento. A passagem de West pela Rússia já vinha provocando controvérsia antes mesmo da confirmação do cancelamento.

O rapper seria um dos artistas ocidentais de maior projeção a realizar shows no país desde o início da invasão em larga escala da Ucrânia, em 2022. A possibilidade de sua apresentação também gerou críticas de autoridades russas, entre elas Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores.

O histórico recente do artista ajudou a aumentar a repercussão do caso. West foi alvo de críticas internacionais por declarações antissemitas e por manifestações de exaltação ao nazismo. Em 2025, ele chegou a vender camisetas com suásticas e lançou a música "Heil Hitler".

Em diferentes países, seus compromissos profissionais também sofreram consequências após as declarações. O cancelamento na Rússia se soma a outros problemas enfrentados por West no circuito internacional.

Em abril, uma apresentação prevista para o Wireless Festival, em Londres, foi cancelada depois que o rapper foi impedido de entrar no Reino Unido.

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