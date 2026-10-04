Raio mata rainha de rodeio
Ana Beatriz Araújo estava na área de casa quando começou uma chuva leve; jovem chegou a ser socorrida em hospital
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Ana Beatriz Araújo, de 22 anos, morreu no sábado (3/10) após ser atingida por um raio em Almas, na Região Sudeste de Tocantins. A jovem foi rainha de rodeio do município.
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Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), ela foi atingida por uma descarga elétrica. A jovem estava na área de casa quando começou uma chuva leve, acompanhada de raios.
Ana Beatriz chegou a ser levada para um hospital em Porto Nacional, mas não sobreviveu, de acordo com o portal g1.
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O Sindicato Rural de Almas lamentou a morte em uma postagem, na qual relembrou a passagem da jovem como Rainha de Rodeio e desejou força aos familiares e amigos.
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O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) no hospital. Após a realização de exames, a família recebeu a liberação na manhã de domingo (4/10) para o velório e o sepultamento.
A SSP informou que as investigações sobre o caso ficarão a cargo da 100ª Delegacia de Polícia de Almas.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.