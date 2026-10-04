Mortes são registradas durante votação em três estados

Três eleitores morreram após passar mal durante a votação deste domingo (4/10), em ocorrências registradas em Cupira, Manaus e Campo Grande. Conforme apuração da TV Globo, em dois dos casos, as vítimas estavam dentro ou nas proximidades das seções eleitorais quando precisaram de atendimento; no terceiro, uma mulher aguardava na fila para votar.

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Cupira

No Agreste de Pernambuco, um homem de 68 anos morreu enquanto estava na Escola Estadual Professora Maria de Lourdes Temporal, em Cupira, onde compareceu para votar durante a manhã.

A Secretaria de Saúde do município informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas a vítima já estava morta quando a equipe chegou à escola.



Por causa da ocorrência, os trabalhos na seção eleitoral foram interrompidos temporariamente para a retirada do corpo. A Polícia Militar isolou o local enquanto aguardava a chegada do Instituto de Medicina Legal (IML).

Até a última atualização, a Polícia Civil não havia divulgado outras informações sobre as circunstâncias da morte.

Manaus

Outra morte ocorreu na Escola Estadual Padre Pedro Gislandy, localizada na Rua Teófilo Dias, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. Um eleitor passou mal enquanto votava na manhã deste domingo.

Segundo o Samu, o homem apresentou sinais e sintomas compatíveis com um possível Acidente Vascular Cerebral (AVC). Policiais militares que estavam no local iniciaram as manobras de reanimação até a chegada da equipe médica, que assumiu o atendimento.

As tentativas de reanimá-lo, porém, não tiveram sucesso, e a morte foi constatada ainda na escola. A esposa do eleitor também precisou ser atendida pelo Samu após a ocorrência.

O caso foi citado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) durante uma entrevista coletiva realizada na manhã deste domingo, quando a votação do primeiro turno já estava em andamento em todo o estado.

Campo Grande

Em Campo Grande, uma mulher de 61 anos passou mal enquanto aguardava na fila para votar. Ela estava acompanhada do marido e da filha no momento da ocorrência.

Os primeiros atendimentos foram realizados ainda no local. O Samu foi acionado pela coordenadora de acessibilidade e chegou cerca de dez minutos depois.

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A eleitora foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu.