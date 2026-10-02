Esqueceu o título de eleitor? Descubra como votar sem o documento

Faltando apenas dois dias para o primeiro turno das Eleições 2026, que acontece neste domingo (4/10), uma dúvida comum para muitos brasileiros: é possível votar sem o título de eleitor em mãos? A resposta é sim. O documento físico não é obrigatório no dia da votação, desde que o cidadão esteja com a situação eleitoral regularizada.

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Para exercer o direito ao voto, que ocorre das 8h às 17h (horário de Brasília), basta apresentar um documento oficial com foto no seu local de votação. Outra opção prática é utilizar o e-Título, a versão digital do título de eleitor, que pode ser baixada gratuitamente em smartphones e tablets.

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Quais documentos são aceitos para votar?

Caso não esteja com o título de eleitor ou o e-Título, você pode apresentar qualquer um dos seguintes documentos na sua seção eleitoral:

Carteira de identidade (RG), incluindo a Carteira de Identidade Nacional (CIN) e a identidade social

Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

Passaporte

Carteira de categoria profissional reconhecida por lei

Certificado de reservista

Carteira de trabalho (apenas a versão física)

O TSE informa que mesmo documentos com data de validade vencida são aceitos, desde que a foto permita a identificação do eleitor. É importante destacar que certidões de nascimento ou de casamento não são válidas para essa finalidade, pois não possuem foto.

Como funciona o e-Título?

O aplicativo e-Título é uma alternativa moderna e segura. Se a sua versão do e-Título já exibe a sua foto, ele substitui completamente um documento de identificação, e você não precisa levar mais nada. Caso o aplicativo não tenha sua foto, ele continua válido, mas você deverá apresentar também um dos documentos com foto mencionados na lista anterior.

O aplicativo oferece outras vantagens, como a consulta ao seu local de votação, informações sobre a situação eleitoral e a emissão de certidões. A recomendação é baixar e ativar o aplicativo o quanto antes para evitar congestionamentos ou problemas de acesso no domingo. Com o documento certo ou o aplicativo no celular, seu voto está garantido.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck

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