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SANTINHOS FALSOS

Lud Falcão denuncia 'cola' fraudulenta com candidatos que não apoia

Esposa do vice de Cleitinho revelou que material falso, com números de outros políticos e até com CNPJ, circula para confundir o eleitorado

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JL
Juliana Lima
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Juliana Lima
Repórter
04/10/2026 12:38 - atualizado em 04/10/2026 13:40

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A deputada estadual Lud Falcão, esposa do vice de Cleitinho, Luís Eduardo Falcão denunciou nas redes sociais a circulação de uma “cola” eleitoral fraudulenta. A esposa de Falcão, prefeito de Patos de Minas, revelou que o material falso foi criado para confundir o eleitorado.

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De acordo com a denúncia, a “cola” adulterada contém números de candidatos que não são apoiados por ela. A intenção é associar sua imagem a políticos com os quais não possui aliança.

 
 
 
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O material fraudulento também inclui um CNPJ. A divulgação da “cola” falsa busca enganar os eleitores que pretendem votar na chapa encabeçada por Cleitinho e seu marido, Luís Eduardo Falcão.

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Lud Falcão diz que já pediu a limpeza dos santinhos nas ruas e para a justiça tomar as medidas cabíveis.

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