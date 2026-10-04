Lud Falcão denuncia 'cola' fraudulenta com candidatos que não apoia
Esposa do vice de Cleitinho revelou que material falso, com números de outros políticos e até com CNPJ, circula para confundir o eleitorado
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A deputada estadual Lud Falcão, esposa do vice de Cleitinho, Luís Eduardo Falcão denunciou nas redes sociais a circulação de uma “cola” eleitoral fraudulenta. A esposa de Falcão, prefeito de Patos de Minas, revelou que o material falso foi criado para confundir o eleitorado.
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De acordo com a denúncia, a “cola” adulterada contém números de candidatos que não são apoiados por ela. A intenção é associar sua imagem a políticos com os quais não possui aliança.
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O material fraudulento também inclui um CNPJ. A divulgação da “cola” falsa busca enganar os eleitores que pretendem votar na chapa encabeçada por Cleitinho e seu marido, Luís Eduardo Falcão.
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