Tecban inaugura primeiro Espaço Banco24Horas em Cuiabá

A Tecban, empresa responsável pela gestão da maior rede independente de autoatendimento do mundo, o Banco24Horas, inaugurou no dia 15 de setembro, em Cuiabá (MT), o primeiro Espaço Banco24Horas. A iniciativa testa um modelo de infraestrutura física compartilhada para instituições financeiras, reunindo serviços de autoatendimento e apoio presencial ao consumidor em um único ambiente.

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Localizado no centro da capital mato-grossense, o espaço tem 150 m² e funciona diariamente, das 6h às 22h. O atendimento “Posso Ajudar” é realizado das 9h às 17h, com a presença de um funcionário para orientar os consumidores durante a utilização dos serviços.

O projeto amplia a lógica que está na origem do Banco24Horas, do compartilhamento de infraestrutura para promover eficiência e ampliar o acesso aos serviços financeiros. O objetivo é avaliar como um ambiente compartilhado pode contribuir para simplificar operações, otimizar recursos e manter a oferta de serviços próxima dos consumidores.

“O Banco24Horas nasceu da capacidade de conectar diferentes instituições em uma mesma estrutura, gerando eficiência para o sistema financeiro e ampliando o acesso para as pessoas. Com este piloto, avançamos nessa trajetória ao testar um novo formato com ênfase na integração de tecnologia, estrutura física e apoio ao consumidor para atendê-lo onde e como ele precisa”, afirma Patricio Santelices, CEO do Grupo Tecban.

Uma nova frente de atuação

O Espaço Banco24Horas amplia a atuação da Tecban como parceira de infraestrutura do sistema financeiro. A companhia, que já opera uma ampla rede compartilhada de terminais de autoatendimento, passa a testar uma solução que reúne estrutura física, tecnologia e atendimento presencial.

O modelo acompanha as transformações na relação entre consumidores e instituições financeiras. Os canais digitais ampliaram as possibilidades de acesso a serviços bancários, enquanto a presença física permanece relevante em diferentes momentos da jornada do consumidor. O espaço busca integrar essas formas de atendimento em uma estrutura compartilhada.

“Estamos olhando para a infraestrutura financeira de uma forma cada vez mais ampla. O desafio envolve combinar diferentes recursos para apoiar as instituições e oferecer uma experiência mais simples e próxima para o consumidor. O Espaço Banco24Horas permite testar essa possibilidade na prática”, destaca Santelices.

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Durante o período piloto, a Tecban acompanhará a operação do espaço e a experiência dos consumidores. Os dados e aprendizados obtidos serão utilizados para identificar oportunidades de aprimoramento e orientar a avaliação dos próximos passos do projeto.