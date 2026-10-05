Autocred anuncia recorde de mais de R$ 60 milhões em setembro

A Autocred anunciou um novo recorde mensal ao informar que ultrapassou a marca de R$ 60 milhões em setembro. Em balanço publicado no perfil oficial da empresa no Instagram, a companhia também informou que cerca de 806 pessoas fecharam negócios no período.

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O mês teve ainda 101 clientes contemplados, segundo a Autocred. A compra de carros e caminhões aparece entre os objetivos citados na divulgação, que reúne fotografias de clientes ao lado dos veículos e registros de atendimentos.

A empresa apresentou os números em uma publicação de agradecimento. "Cada carta de crédito representa mais do que um número: representa planos, trabalho, famílias e novos começos", escreveu a Autocred na legenda.

Fundada por Lucas Pontes e sediada em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, a Autocred atua há mais de uma década no mercado de consórcios e cartas de crédito para aquisição de veículos. Em entrevista publicada pelo Campo Grande News em setembro, o empresário relacionou a atuação da companhia a diferentes necessidades dos clientes, como a compra do primeiro carro, a substituição de um veículo antigo ou a aquisição de uma ferramenta de trabalho.

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A proposta é atender quem busca planejar a compra de um veículo por meio de carta de crédito. Conforme as informações disponíveis no site da Autocred, após a contemplação, o cliente pode escolher o automóvel e o vendedor de sua preferência.