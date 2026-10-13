Famosos lamentam morte de Netinho, dono do hit 'Milla'

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O cantor Netinho, um dos principais nomes da axé music, morreu aos 60 anos nesta terça-feira (13/10). A confirmação da morte causou comoção entre fãs, amigos e outros artistas. O músico estava internado em um hospital em Salvador (BA).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Netinho enfrentava um câncer do sistema linfático há mais de um ano. A equipe oficial detalhou o quadro clínico: o artista lutava contra um linfoma não Hodgkin do tipo B, enfermidade que evoluiu para falência renal e disfunção múltipla de órgãos.

A assessoria de imprensa comunicou a perda em nota. "É com uma tristeza que corta a alma que comunicamos o falecimento do cantor Netinho, ocorrido na manhã de hoje", lamentou.

Leia Mais

Homenagens de artistas e amigos

Nas redes sociais, diversos famosos lamentaram a partida do cantor e publicaram homenagens. O cantor Lucas Brito compartilhou a mensagem "Deus o receba em seus braço, descanse em paz”, escreveu. Ele também compartilhou a notícia nos stories, dizendo que hoje é dia de “luto na música da Bahia”.

O humorista Márvio Lúcio, conhecido como Carioca, também prestou solidariedade. "Meus sentimentos.. Grande artista! Que Deus o guarde em um ótimo lugar". A cantora Claudia Leitte publicou "Descanse em paz, meu irmão!", acompanhada de uma foto dos dois.

O cantor Conrado também lamentou: “Meus sentimentos”, disse ele. Andrea Sorvetão chamou Netinho de “grande guerreiro”. “Sua alegria e força ficaram”, declarou.

Fausto Franco, marido de Astrid Fontonelle, também homenageou o artista. “Acabei de saber do passamento de @netinhooficialbrasileiro, que lutou tanto pela vida nos últimos anos. Guardarei na memória os bons momentos que tivemos juntos e sua enorme contribuição à música baiana. Descanse em paz”, lamentou.

A cantora e compositora Sarajane também homenageou o colega. "Deus abençoe o seu regresso! Você foi um grande guerreiro. A música está triste com sua partida no planeta, mas sua caminhada não termina. Meus pêsames à família biológica, a nós artistas”, escreveu.

Trajetória e despedida

A equipe de Netinho destacou o impacto construído pelo cantor ao longo da carreira. "Artista extraordinário, talentoso, sensível e inovador, Netinho construiu uma trajetória marcada pela alegria, pela música e por um carisma inconfundível. Sua voz, sua energia e sua forma tão particular de se conectar com o público deixam um legado que permanecerá para sempre na memória e no coração de seus fãs, amigos e de todos que tiveram o privilégio de acompanhá-lo", disse em nota.

Durante os meses de tratamento, Netinho repetia uma mensagem para familiares e amigos: "partirei feliz, realizado, pois a vida me deu muito mais do que eu sonhei. Levarei comigo o sorriso de cada fã que foi feliz com a minha arte."

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A assessoria comunicou a organização das últimas homenagens: o velório e a cremação acontecerão de forma reservada, restritos apenas a familiares e amigos próximos, cumprindo o desejo manifestado pelo próprio artista.