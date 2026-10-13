De 'Milla' ao topo do axé: a trajetória inesquecível de Netinho nos palcos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O cantor Netinho marcou a história do axé music ao transformar canções em hinos de diferentes gerações. O baiano morreu nesta terça-feira (13/10), em Salvador (BA).

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Ele enfrentava um quadro de câncer, que evoluiu para um quadro de falência renal e disfunção múltipla de órgãos. O artista ficou conhecido por composições como "Beijo na boca", "Milla", "Estrela primeira" e "A vida é festa", que embalaram carnavais e conquistaram o público dentro e fora do Brasil.

O cantor nasceu em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, em 12 de julho de 1966. Aos 10 anos, mudou-se com a família para Salvador. O contato com a música começou cedo: aos 14 anos, ganhou o primeiro violão da mãe. Na adolescência, conciliou os estudos com apresentações até tocar profissionalmente em bares.

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A projeção nacional começou em 1988, quando estreou como vocalista da Banda Beijo no Carnaval de Salvador. No mesmo ano, o grupo estourou com "Beijo na boca", canção que abriu caminho para faixas como "Estrela primeira", "Barracos" e "A vida é festa", ampliando o repertório do artista na folia baiana.

Trajetória solo e alcance no exterior

Três anos após iniciar a carreira solo, Netinho lançou "Milla", em 1996. A música se consolidou como um dos maiores símbolos de sua carreira e ampliou o alcance de seu trabalho. Com repertório voltado à dança e à festa, o cantor realizou apresentações em países como Itália e Chile.

Fora dos palcos, o cantor atuou no mercado musical e abriu um estúdio de gravação e mixagem no Rio de Janeiro. O espaço recebeu gravações de artistas renomados, como Gilberto Gil, Laura Pausini, Lenny Kravitz, Maria Bethânia e Milton Nascimento.

O artista também criou um selo musical voltado ao lançamento de novos talentos da Bahia.

Histórico de saúde e vida pessoal

A vida de Netinho incluiu momentos delicados na saúde. Em 2013, o artista sofreu três acidentes vasculares cerebrais (AVCs). O quadro provocou complicações, afetou sua voz e resultou em um afastamento de quatro anos das apresentações no Carnaval de Salvador.

Em 22 de março de 2025, o músico comunicou o diagnóstico de câncer do sistema linfático. O caso ocorreu após internação no Hospital Aliança Star, em Salvador, motivada por fortes dores nas pernas. Durante o tratamento, compartilhou etapas do tratamento nas redes sociais.

Netinho deixa a filha, Bruna Trindade, fruto do casamento com a jornalista Mariana Trindade, união que durou entre 1997 e 2003.

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Por desejo expresso do próprio Netinho, o velório e a cremação serão realizados de forma reservada, em uma cerimônia restrita a familiares e amigos próximos.