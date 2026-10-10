BH: restaurantes e cafés têm programação especial para as crianças

Celebrado em 12 de outubro, o Dia Das Crianças mobiliza restaurantes e cafeterias de Belo Horizonte com programações lúdicas e pensadas especialmente para os pequenos. As atividades incluem oficinas de gastronomia e artes manuais, além de café da manhã aos domingos.

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O restaurante Su, localizado no Diamond Mall, no Santo Agostinho, Região Centro-Sul de BH, vai ter atividades destinadas ao público infantil entre os dias 10 e 18 de outubro. Ao longo da semana, as crianças vão ser entretidas com oficinas de colorir ilustrações, de origami e até mesmo com uma brincadeira feita com o hashi.

Nos dias 17 e 18 do mês, às 13h, serão realizadas aulas práticas de mini temaki e handroll, em que cada criança vai poder colocar a mão na massa e aprender a montar os pratos. As oficinas de culinária têm vagas limitadas. Por isso, os pais devem fazer inscrição antecipadamente pelo aplicativo Get In.

Oficina de nhoque

Nos dias 12, 17 e 24 de outubro, o Ninetto, restaurante no BH Shopping, no Belvedere, na Região Centro-Sul de BH, realiza o Mãozinha na Massa, experiência que transforma as crianças em pequenos chefs.

A casa vai promover oficinas de nhoque em dois turnos (às 11h30 e às 16h) com 15 vagas cada. Crianças participantes também recebem um kit com avental, chapéu e certificado. As inscrições custam R$ 65 para uma criança ou R$ 120 para duas crianças ou para uma criança acompanhada de um adulto, e devem ser feitas pelo aplicativo Get In.

Café da manhã



O Buffet Fora do Comum, no Gutierrez, bairro na Região Oeste de BH, terá, durante todo o mês de outubro, cafés da manhã especiais para as crianças aos domingos. O bufê à vontade custa R$ 89,90, mas crianças de até seis anos não pagam, e as de 7 a 10 anos pagam metade do valor.

Picolé colorido

A marca Picolé, com unidades no Funcionários, na Região Centro-Sul de BH, e no Mercado Novo, no Centro da capital, preparou um sabor de picolé especial para os pequenos. A mistura de leite condensado com M&M's será vendida até o dia 17 de outubro.