Confira a agenda gastronômica deste fim de semana em BH e região

No fim de semana que antecede o feriado de Nossa Senhora Aparecida (12/10), Belo Horizonte e Brumadinho, na Região Metropolitana da capital, recebem programações imperdíveis e saborosas. Nesta matéria, você confere eventos que unem gastronomia e cultura em um só lugar.

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Fartura em BH

No sábado e no domingo (10 e 11/10), a 12ª edição do festival Fartura BH toma conta da Praça José Mendes Júnior, na Savassi. O evento reúne chefs e restaurantes da cidade e do país, aulas, cozinhas ao vivo, atrações musicais e programação infantil.

Os restaurantes desta edição do evento são: Sea Restaurant, da Praia do Rosa (SC); Carimbó, de BH; Maria do Didi, de Itapecerica (MG); Trintaeum, de BH; Maturi, de BH; Bitaca da Norte, de Brasília (DF); Bar Padrin, de BH; e Soberana Gourmet, de BH.

Os doces ficam à cargo da Márcio Brito Confeitaria e da Alento Sorvetes Artesanais, ambas de Belo Horizonte. Dentre as sobremesas, destaque para a tartelete de castanhas com chantili de cumaru do Márcio Brito e o sorvete de milho da Alento.

A programação de aulas e cozinhas ao vivo também é variada, e conta com nomes como Cláudia Krauspenhar (do K.sa Restaurante, em Curitiba, no Paraná); Marina Araújo (do Casa Hotel Gaya, em Icapuí, no Ceará); Diogo Sabião (do NiÁ, em Porto Velho, em Rondônia); Fernanda Souza (do Flor de Jambu, de BH); Priscila Deus (do Chez Deus Gastronomia, em São Paulo); dentre outros.

Serviço

12º Festival Fartura BH

Sábado e domingo (10 e 11/10)

Sábado, das 12h às 22h

Domingo, das 11h às 19h

Praça José Mendes Júnior, Savassi

Ingressos gratuitos pelo Sympla

Brumadinho Gourmet







Pão de queijo artesanal, pastrami, queijo prato e mostarda com mel do Restaurante Machado BBQ será disponibilizado no Brumadinho Gourmet Arquivo pessoal





Entre sábado e segunda (de 10 a 12/10), a Praça Central de Casa Branca, no município de Brumadinho (MG), recebe a 17ª edição do Brumadinho Gourmet. Além de atrações musicais, programação para as crianças e lançamento de um livro, o evento vai contar com pratos que vão do tradicional ao inusitado.

“Torresminho de tilápia”, filé de pirarucu empanado, charuto de costela, contra-filé serenado, ancho bovino, costelinha suína com molho de jabuticaba, galinhada e paella mineira são exemplos do que o público vai encontrar por lá.

Serviço

17º Brumadinho Gourmet

De sábado (10/10) a segunda-feira (12/10)

Praça Central de Casa Branca, Brumadinho (MG)

Entrada gratuita

Mês do torresmo







O torresmo é a estrela do mês no restaurante Pinga e Frita Lorena Alves/Divulgação





Durante todo o mês de outubro, o restaurante Pinga e Frita, no Mercado de Origem no Olhos D’Água, Região Oeste de BH, serve um menu especial pautado pelo torresmo. O chamado “Mês do Torresmo” aproveita o momento de expansão da casa, que inaugura um espaço de deck.

No cardápio, os clientes encontram itens como a Pipoca do Mineiro, o bom e velho torresmo pururuca; a farofa de torresmo como guarnição; a Barra de Cereal do Mineiro, torresmo de barriga com pele pururucada; e o Porco Enrolado, um torresmo de rolo.

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Serviço

Mês do Torresmo no Pinga e Frita

Durante todo o mês de outubro

Rua Adriano Chaves e Matos, 447, Olhos D'Água

