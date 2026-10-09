Confira a agenda gastronômica deste fim de semana em BH e região
Festivais gastronômicos com programações que vão muito além do sabor estão no cardápio deste fim de semana em Belo Horizonte e região
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No fim de semana que antecede o feriado de Nossa Senhora Aparecida (12/10), Belo Horizonte e Brumadinho, na Região Metropolitana da capital, recebem programações imperdíveis e saborosas. Nesta matéria, você confere eventos que unem gastronomia e cultura em um só lugar.
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Fartura em BH
No sábado e no domingo (10 e 11/10), a 12ª edição do festival Fartura BH toma conta da Praça José Mendes Júnior, na Savassi. O evento reúne chefs e restaurantes da cidade e do país, aulas, cozinhas ao vivo, atrações musicais e programação infantil.
Os restaurantes desta edição do evento são: Sea Restaurant, da Praia do Rosa (SC); Carimbó, de BH; Maria do Didi, de Itapecerica (MG); Trintaeum, de BH; Maturi, de BH; Bitaca da Norte, de Brasília (DF); Bar Padrin, de BH; e Soberana Gourmet, de BH.
Os doces ficam à cargo da Márcio Brito Confeitaria e da Alento Sorvetes Artesanais, ambas de Belo Horizonte. Dentre as sobremesas, destaque para a tartelete de castanhas com chantili de cumaru do Márcio Brito e o sorvete de milho da Alento.
A programação de aulas e cozinhas ao vivo também é variada, e conta com nomes como Cláudia Krauspenhar (do K.sa Restaurante, em Curitiba, no Paraná); Marina Araújo (do Casa Hotel Gaya, em Icapuí, no Ceará); Diogo Sabião (do NiÁ, em Porto Velho, em Rondônia); Fernanda Souza (do Flor de Jambu, de BH); Priscila Deus (do Chez Deus Gastronomia, em São Paulo); dentre outros.
Serviço
12º Festival Fartura BH
Sábado e domingo (10 e 11/10)
Sábado, das 12h às 22h
Domingo, das 11h às 19h
Praça José Mendes Júnior, Savassi
Ingressos gratuitos pelo Sympla
Brumadinho Gourmet
Entre sábado e segunda (de 10 a 12/10), a Praça Central de Casa Branca, no município de Brumadinho (MG), recebe a 17ª edição do Brumadinho Gourmet. Além de atrações musicais, programação para as crianças e lançamento de um livro, o evento vai contar com pratos que vão do tradicional ao inusitado.
“Torresminho de tilápia”, filé de pirarucu empanado, charuto de costela, contra-filé serenado, ancho bovino, costelinha suína com molho de jabuticaba, galinhada e paella mineira são exemplos do que o público vai encontrar por lá.
Serviço
17º Brumadinho Gourmet
De sábado (10/10) a segunda-feira (12/10)
Praça Central de Casa Branca, Brumadinho (MG)
Entrada gratuita
Mês do torresmo
Durante todo o mês de outubro, o restaurante Pinga e Frita, no Mercado de Origem no Olhos D’Água, Região Oeste de BH, serve um menu especial pautado pelo torresmo. O chamado “Mês do Torresmo” aproveita o momento de expansão da casa, que inaugura um espaço de deck.
No cardápio, os clientes encontram itens como a Pipoca do Mineiro, o bom e velho torresmo pururuca; a farofa de torresmo como guarnição; a Barra de Cereal do Mineiro, torresmo de barriga com pele pururucada; e o Porco Enrolado, um torresmo de rolo.
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Serviço
Mês do Torresmo no Pinga e Frita
Durante todo o mês de outubro
Rua Adriano Chaves e Matos, 447, Olhos D'Água