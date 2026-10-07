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Viih Tube vira motivo de piada depois de abandonar as redes

A influenciadora revela falta de propósito e se despede da vida pública online para se dedicar a um novo projeto: mentorar futuros criadores

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Maria Reis*
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Maria Reis*
Repórter
07/10/2026 11:28 - atualizado em 07/10/2026 11:51

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Viih Tube vira motivo de piada depois de abandonar as redes
Viih Tube, a influenciadora digital que anunciou sua saída das redes sociais para iniciar uma nova fase como mentora crédito: Tupi - Pablo Oliveira

A influenciadora digital Viih Tube anunciou, nesta quarta-feira (7/10), que deixará as redes sociais de forma definitiva. A data marcada para o encerramento de suas atividades on-line é 30 de novembro. A decisão foi classificada por ela como a "maior mudança de rota" de sua vida.

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O anúncio foi feito em seu perfil no Instagram, onde revelou que a principal motivação é uma "falta de propósito". "E dessa vez a mudança é para sempre. As coisas na internet perderam o sentido para mim há um tempo", afirmou a influenciadora, que iniciou sua jornada na internet ainda na adolescência.

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Em seu desabafo, Viih Tube comparou o cenário atual com o início de sua carreira, lembrando que o trabalho era mais leve e movido "pelo coração", e não apenas por interesses financeiros.

Apesar do anúncio, a presença digital de Viih Tube não deve desaparecer completamente, embora os detalhes sobre seus futuros projetos não tenham sido confirmados. A saída da vida pública on-line representa, por ora, uma mudança de foco, afastando-se do protagonismo diário em frente às câmeras.

Em uma nota publicada no Instagram, ela deu a entender que deixará de ser influenciadora para se tornar mentora. "Pretendo ser sua grande mentora, um novo começo pra você e um novo começo pra mim, muito mais feliz."

Duas mulheres sorrindo, uma com microfone, com texto anunciando 100 aulas e mentoria
Mensagem de Viih Tube detalha sua transição para mentora, conforme anunciado antes de sua saída definitiva das redes sociais@viihtube

Mentora ou marqueteira?

Foi quando Viih Tube afirmou que seria uma espécie de "mentora" que a internet começou a fazer piadas. Nas redes sociais, internautas disseram que a declaração tem cara de jogada de marketing e especularam que a ex-BBB estaria prestes a lançar algum tipo de curso.

Comentários como "Ela quer vender curso de ensinar a ser youtuber" e "Vai sim, só mais um marketing". estavam tomando conta do Instagram e do X (antigo twitter) após o pronunciamento da influenciadora.

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Captura de tela de um tuíte de DLP com o texto 'Vai virar coach ou pastora. Aguardem'
A declaração de Viih Tube sobre se tornar mentora gerou reações e especulações bem-humoradas nas redes sociais@dlp_0

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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