O mercado de franquias e licenciamentos oferece oportunidades para quem deseja abrir um negócio ainda em 2026. Com diferentes segmentos, formatos de operação e faixas de investimento, as redes apresentam alternativas para quem busca empreender com marcas estabelecidas.

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Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o setor de franquias ultrapassou R$ 300 bilhões em faturamento em 2025, crescimento nominal de 10,5%. O mercado reúne mais de 200 mil operações e 3.297 redes franqueadoras no Brasil.

Além das franquias, os licenciamentos de marca também oferecem possibilidades de investimento, com diferenças contratuais e operacionais. Antes de escolher, é importante avaliar custos, demanda regional, suporte oferecido e prazo de retorno.

Confira opções de franquias e licenciamentos para empreender ainda em 2026.

4Charge

Rede de totens e carregadores para veículos elétricos, com soluções voltadas à infraestrutura de recarga e mobilidade elétrica.

Alfabetizei

Rede especializada em alfabetização, com serviços educacionais voltados ao desenvolvimento da leitura e da escrita.

Telas Cupecê

Rede de comercialização de telas, alambrados e materiais de construção para obras, reformas e cercamentos.

Sua Coxinha

Rede de alimentação especializada em coxinhas, com atuação no mercado de salgados e refeições rápidas.

BM Vagas

Rede de recursos humanos que utiliza tecnologia e inteligência artificial em serviços de recrutamento e seleção.

Cachos Brasil

Rede de salões de beleza especializada em tratamentos e cuidados para cabelos cacheados, crespos e ondulados.

Restaura Jeans

Rede especializada em restauração de roupas, ajustes, tingimento e serviços de lavanderia.

Pavê e Comê

Rede de alimentação especializada em sorvetes, pavês e sobremesas para consumo fora do lar.

Trust Viagens e Intercâmbios

Rede de turismo que comercializa viagens e intercâmbios, com modelo de operação home office.

Acolher e Cuidar

Rede de serviços de cuidadores para idosos e pessoas que necessitam de assistência domiciliar.

Prime2B

Rede de agências de marketing digital, com soluções de divulgação e posicionamento para empresas.

Desce Lava

Rede de lavanderias com máquinas de grande capacidade para lavagem de roupas e peças volumosas.

Meu Chapa Cozinha Brasileira

Rede de restaurantes com serviço de buffet e refeições inspiradas na culinária brasileira.

Açaí Fruit Show

Rede de alimentação especializada em açaí, com opções de acompanhamentos e complementos.

Empada da Casa

Rede de alimentação voltada à comercialização de empadas e outros produtos do segmento de salgados.

Five Cleaning

Rede especializada em serviços de limpeza e higienização de estofados residenciais e comerciais.

AirLocker

Rede de armários inteligentes com soluções tecnológicas para armazenamento e retirada de objetos.

Mini Pet Store

Rede de mercados autônomos para animais de estimação, com comercialização de produtos pet.

Bora Pro Jogo

Rede especializada na comercialização de uniformes e vestuário esportivo, com soluções voltadas a equipes, clubes e atletas.

Joy Energy

Rede de hubs de recarga para veículos elétricos e soluções de aluguel de carros elétricos.

Açaí Ki Mania

Rede de alimentação especializada na comercialização de açaí e sobremesas geladas.

Reativare

Rede de academias terapêuticas voltadas a idosos e pessoas com necessidades específicas.

Talismã Seguros e Créditos

Rede do segmento financeiro especializada na oferta de seguros, crédito e serviços relacionados.

AF Seguros

Rede de franquias voltada à comercialização de seguros e soluções de proteção financeira.

Lave Full

Rede de lavanderias com máquinas de grande capacidade para lavagem e secagem de roupas.

Mobilion

Rede de mobilidade elétrica especializada em serviços de locação de carros elétricos.

Akmel

Rede de comercialização de produtos naturais, com atuação no segmento de varejo.

Makeup PRO

Rede de cosméticos e maquiagem, com oportunidades de negócios no segmento de beleza.

Dell'Iris

Modelo de licenciamento de marca voltado à operação de delivery de alimentos e refeições.

Ice Blend

Rede de sorveterias com cardápio de sorvetes, açaí, sobremesas, cafés e bebidas.

Turquesa Beleza e Bem-estar

Rede voltada ao segmento de beleza e bem-estar, com serviços direcionados aos cuidados pessoais.

Galo Zé

Rede de alimentação especializada em frango, com atuação no mercado de refeições.

Bem Seguros e Créditos

Rede de serviços financeiros com atuação na comercialização de seguros e soluções de crédito.

Mordidela Burger & Grill

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Rede de alimentação especializada em hambúrgueres e grelhados.