Filmes e Séries
Mark Harmon retorna como Gibbs na 3ª temporada de “NCIS: Origins”
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Com o retorno, a produção deixa para trás, ao menos por enquanto, a aposentadoria do personagem: "Vim para o Alasca para encontrar a paz. Mas os fantasmas do meu passado me encontraram. Agora eu sei que a paz nunca dura. Foi o caso que começou tudo e, 34 anos depois, chegou a minha vez de pagar o preço", diz o personagem no trailer, que mostra o personagem deixando o Alasca e retornando ao escritório do NCIS em Washington. Foto: Reprodução Youtube
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"NCIS: Origins" estreou em outubro de 2024, na CBS, como um prelúdio de "NCIS - Investigação Naval". A história se passa na década de 1990 e acompanha os primeiros anos de Gibbs como agente do NCIS em Washington. Austin Stowell interpreta a versão jovem do personagem, enquanto Harmon narra a produção como a versão mais velha de Gibbs. Foto: Divulgação
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A trama da 3ª temporada, ambientada em 1992, continuará a explorar a relação entre o jovem Gibbs e Lala, personagem de Mariel Molino. O trailer mostra as consequências do beijo que encerrou a segunda temporada e indica que a relação entre os dois terá maior importância nos próximos episódios. Foto: Divulgação
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Uma das séries mais longevas da televisão americana, "NCIS - Investigação Naval", estreou em setembro de 2003, na CBS, como um spin-off de "JAG", produção na qual Leroy Jethro Gibbs apareceu pela primeira vez. A trama acompanha agentes especiais do Serviço de Investigação Criminal da Marinha dos Estados Unidos, que investigam crimes relacionados a integrantes da Marinha e do Corpo de Fuzileiros Navais. Foto: Divulgação
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Gibbs é o chefe da equipe de agentes e foi interpretado por Harmon desde o primeiro episódio até a 19ª temporada, que estreou em 2021, quando o personagem deixou a agência. Ex-fuzileiro naval, ele tem como marcas as regras de conduta que repassa aos subordinados e a rotina de trabalho no porão do prédio onde a equipe atua. Foto: Divulgação
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Nascido em 2 de setembro de 1951, em Burbank, na Califórnia, Mark Harmon é filho do ex-jogador de futebol americano Tom Harmon e, antes de se tornar ator, foi quarterback da Universidade da Califórnia em Los Angeles. Na televisão, além de "NCIS", participou de produções como "St. Elsewhere" e "The West Wing", enquanto, no cinema, esteve em filmes como "Sexta-Feira Muito Louca" e "A Garota do Tempo". Foto: Wikimedia Commons / Angela George
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“NCIS” também dá origem aos spin-offs “NCIS: Nova Orleans”, “NCIS: Los Angeles”, "NCIS: Hawaii" e “NCIS: Tony and Ziva”. Este último teve apenas uma temporada e acompanha os ex-agentes Anthony DiNozzo e Ziva David, interpretados por Michael Weatherly e Cote de Pablo, que vivem na Europa ao lado da filha, Tali, em busca de uma rotina mais tranquila, longe da agência. No entanto, o passado dos dois no mundo da espionagem volta a interferir na vida da família e coloca em risco a tentativa de levar Foto: Divulgação
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