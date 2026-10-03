Mark Harmon retorna como Gibbs na 3ª temporada de “NCIS: Origins”

Com o retorno, a produção deixa para trás, ao menos por enquanto, a aposentadoria do personagem: "Vim para o Alasca para encontrar a paz. Mas os fantasmas do meu passado me encontraram. Agora eu sei que a paz nunca dura. Foi o caso que começou tudo e, 34 anos depois, chegou a minha vez de pagar o preço", diz o personagem no trailer, que mostra o personagem deixando o Alasca e retornando ao escritório do NCIS em Washington. Foto: Reprodução Youtube