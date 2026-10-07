Possível caso de peste após morte de pesquisadora na Sibéria mobiliza autoridades e alimenta onda de rumores; veja o que se sabe até agora

Perguntado se a OMS planejava declarar uma emergência de saúde pública, o porta-voz da ONU, Stephane Dujarric, se limitou a responder: "Acredito que precisamos garantir que as palavras escolhidas sejam bem ponderadas". Além disso, ele disse que a agência está pronta para oferecer apoio "de qualquer maneira". Veja o que se sabe até agora sobre o caso! Foto: Reprodução/YouTube