Apê Smart Studios oferece desconto para festas em Santos

O Apê Smart Studios, rede de hospedagem e moradia inteligente com endereços em São Paulo e Santos, lançou uma condição especial para quem pretende passar as festas de fim de ano no litoral paulista. A unidade localizada no bairro do Gonzaga, em Santos, concede 10% de desconto nos pacotes de Natal e Réveillon de 2026/2027 para reservas feitas diretamente pelo site oficial da marca, com a aplicação do cupom FIMDEANOSANTOS10.

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A campanha tem como objetivo estimular os viajantes a planejar com antecedência a temporada de verão na cidade. O benefício vale para reservas elegíveis, está sujeito à disponibilidade de studios e segue as condições definidas pela própria ação promocional.

Para utilizar o desconto, o hóspede deve acessar o site, selecionar a unidade Santos (Praia do Gonzaga), indicar as datas da estadia e informar o código no campo correspondente antes de concluir a reserva. A condição é válida apenas para as reservas realizadas diretamente no ambiente digital da rede.

Localização próxima à orla do Gonzaga

A unidade fica na Rua Marcílio Dias, a cerca de 100 metros da Praia do Gonzaga, o equivalente a aproximadamente dois minutos de caminhada. O Gonzaga figura entre as regiões mais procuradas de Santos e concentra restaurantes, comércio, serviços e opções de lazer, o que permite aos hóspedes circular pela cidade sem grandes deslocamentos.

O endereço também está próximo à Praça das Bandeiras, ponto que reúne alternativas de gastronomia e compras. No período do Réveillon, a proximidade com a orla facilita o acesso às celebrações da virada, enquanto no Natal a localização favorece passeios pela cidade e momentos de descanso em família.

Estrutura dos studios

O modelo do Apê Smart Studios combina a autonomia de um studio com os serviços característicos de uma hospedagem. A proposta é disponibilizar um espaço completo e funcional, no qual o hóspede possa organizar a própria rotina durante a estadia, sem depender da dinâmica de um hotel tradicional.

Em Santos, os studios são mobiliados e equipados para receber de duas a cinco pessoas, de acordo com a categoria escolhida. As acomodações dispõem de camas, ar-condicionado, Wi-Fi, Smart TV, roupas de cama e banho, amenities e mini cozinha com frigobar, cooktop, micro-ondas, louças e utensílios.

Com essa configuração, os visitantes podem preparar refeições rápidas, descansar após o período na praia e definir os próprios horários. O empreendimento conta ainda com recepção 24 horas, mercadinho para compras de conveniência e estrutura pet friendly, que permite a presença de animais de estimação conforme as regras da hospedagem.

Perfis atendidos no fim de ano

Santos reúne praia, lazer e experiências gastronômicas em um mesmo destino, o que coloca a cidade entre as alternativas para celebrar o Natal e a chegada de 2027 no litoral. Nesse cenário, a hospedagem em studios independentes permite que cada grupo defina os horários de saída e de retorno, a programação dos passeios e a maneira de acompanhar as festividades, sem seguir uma rotina padronizada.

A oferta contempla diferentes formatos de viagem, como famílias que desejam se reunir nas festas, grupos de amigos e casais. Para esses públicos, a possibilidade de escolher studios com capacidade variada e de contar com uma cozinha equipada amplia a flexibilidade na organização da estadia. Quem viaja a dois pode optar por categorias menores, enquanto grupos maiores encontram acomodações para até cinco pessoas.

Fora da temporada de festas, a rede atende viajantes a lazer e a negócios, além de pessoas que procuram estadias prolongadas. O conceito da marca parte da ideia de proporcionar uma “casinha fora de casa”, com liberdade para que cada hóspede viva o destino de acordo com o próprio ritmo.

Sobre o Apê Smart Studios

O Apê Smart Studios é uma rede de hospedagem e moradia inteligente que reúne 12 endereços em São Paulo e Santos. A empresa trabalha com studios mobiliados, equipados e funcionais, voltados a quem busca conforto, autonomia e praticidade em estadias de curta ou longa duração.

Serviço:



Evento: Natal e Réveillon no Apê Smart Studios Santos

Local: Apê Smart Studios – Santos (Praia do Gonzaga) - Rua Marcílio Dias, 27 – Gonzaga, Santos (SP), 11060-210

Endereço: Rua Marcílio Dias, 27 – Gonzaga, Santos (SP)

Localização: A 100 metros da Praia do Gonzaga

Promoção: 10% de desconto nos pacotes de Natal e Réveillon

Cupom: FIMDEANOSANTOS10

Reservas: www.apesmartstudio.com.br

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Condições: oferta sujeita à disponibilidade de studios e às condições da campanha