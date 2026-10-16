Pousada Ponta da Asa: pé na areia em Miaí de Cima, no Litoral Sul De Alagoas

Em Coruripe, no Litoral Sul de Alagoas, a Praia de Miaí de Cima reúne quase 7 km de areia e coqueiros. Desde janeiro, o local também é canteiro do maior investimento hoteleiro internacional em curso no litoral do estado. No meio dessa transformação, a Pousada Ponta da Asa, com 11 acomodações, segue na beira-mar com restaurante regional, adega e day use.

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Praia extensa, poucas construções

Miaí de Cima fica a cerca de 85 km de Maceió, com acesso pela AL-101. Só há construções no povoado de mesmo nome. O mar é calmo, protegido por recifes, e a melhor época para visitar vai de setembro a março, quando chove pouco.

A pousada fica na Estrada da Ponta da Asa, 80, a cerca de 10 km do centro de Coruripe. As acomodações têm nomes ligados à fauna e à geografia da região, como Zabelê, Tupã, Poxim, Mutum e Caetés. A estrutura inclui piscina com deck, área de descanso e leitura, restaurante de cardápio regional e uma adega com vinhos e cachaças trazidos de Minas Gerais pelos proprietários. Quem não quer pernoitar pode optar pelo day use.

No Booking, a nota é 8,8, classificada como "Excelente", com 8,9 em localização e em limpeza. Nas avaliações, sossego, limpeza e atendimento são as palavras mais repetidas pelos hóspedes.

De casa de férias a pousada

A Ponta da Asa não nasceu como negócio, mas como casa de veraneio. Os proprietários, Keziah Pollyana e Deivison Pedroza, moradores de Belo Horizonte, se encantaram com o povoado quando ele ainda não aparecia nas listas de melhores praias do estado. Os amigos que recebiam começaram a voltar, e o passo seguinte foi abrir as portas.

"Muitos amigos começaram a frequentar e se apaixonaram. Então, por que não levar um pouco desse sossego a quem deseja descansar?", conta Deivison. Keziah resume o que a atraiu: "uma praia limpa e quase deserta para descansar e ler um bom livro enquanto as crianças brincam".

Litoral Sul entra na rota dos investimentos

Em janeiro, começaram em Miaí de Cima as obras do complexo do grupo português Vila Galé, em terreno de 11,8 hectares transferido pelo governo estadual. Serão dois empreendimentos: o Vila Galé Nep Kids, com 350 apartamentos e voltado a famílias, e o Vila Galé Collection, resort de luxo com 144 apartamentos. Somados, são 494 quartos e mais de R$ 200 milhões em investimentos. A operação está prevista para julho de 2027, e a fase de obras deve gerar de 500 a 600 empregos diretos.

Em julho, uma comitiva da CVC visitou o canteiro. "O Vila Galé certamente vai colocar Coruripe em evidência dentro do nosso portfólio", afirmou o diretor de Produtos Nacionais da operadora, Cleiton Armelin. O secretário municipal de Turismo, José Edson dos Santos, disse que o município trabalha para se estruturar e receber visitantes de todo o país e do exterior.

A movimentação tem base em política pública. A Lei nº 1.532/2021, a primeira de incentivos fiscais da história de Coruripe, criou o programa Invista em Coruripe. Segundo o prefeito Marcelo Beltrão, a medida despertou o interesse de grandes grupos.

O estado também acelera. Alagoas tem 54 mil leitos hoteleiros e fechou o Réveillon 2025/26 com 98% de ocupação. A Secretaria de Turismo prevê 12 novos hotéis em 2026, com mais de 3.200 leitos. Em Coruripe, levantamento com pousadeiros apontou 100% de ocupação entre 5 e 7 de setembro, com expectativa de temporada aquecida até março de 2027.

Na infraestrutura, o Aeroporto Costa dos Corais, em Maragogi, tinha 50% das obras concluídas em janeiro, com pista de 2.000 metros e investimento de cerca de R$ 371 milhões. O aeroporto de Maceió recebeu quase 3 milhões de passageiros entre 2024 e 2025, alta de 10%. Segundo a secretária de Turismo, Bárbara Braga, incentivos como o Prodesin ajudam a atrair investidores comprometidos com o desenvolvimento sustentável.

Duas escalas, uma mesma praia

Enquanto as obras avançam, a Ponta da Asa mantém o tamanho de antes e não tem projeto de expansão anunciado. A proposta segue a mesma: poucas acomodações, praia quase vazia e comida regional. "Pousada com pouquíssimos quartos no meio do paraíso", escreveu a hóspede Mariana. Para Danielle, outra visitante, "a pousada é linda, tudo muito aconchegante e o atendimento dos funcionários foi incrível".

Serviço

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Pousada Ponta da Asa. Estrada da Ponta da Asa, 80, Miaí de Cima, Coruripe (AL). Reservas: www.pontadaasa.com.br ou WhatsApp (82) 98116-0203; pagamento via PIX tem 10% de desconto. Instagram: @pontadaasapousada. A pousada não aceita pets, e não é permitido levar alimentos e bebidas para consumo no local.