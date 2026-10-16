Flacidez e queda capilar: como tratar efeitos das canetas emagrecedoras

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O avanço dos tratamentos farmacológicos para perda de peso, impulsionado pelo uso de medicamentos injetáveis, as famosas canetas emagrecedoras, transformaram o combate à obesidade e ao sobrepeso.



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Entretanto, segundo estudos científicos publicados no periódico The BMJ (British Medical Journal) e revisados pelos Anais Brasileiros de Dermatologia mostra que o procedimento pode provocar efeitos colaterais, entre eles a perda de sustentação da pele e a queda de cabelo. Essas alterações têm levado à procura por procedimentos estéticos e cuidados específicos.



Alterações na derme ajudam a explicar a ausência de sustentação



A redução expressiva de gordura corporal pode modificar o contorno do rosto e de diferentes regiões da estrutura corporal. A revisão dermatológica publicada nos Anais Brasileiros de Dermatologia aborda as alterações associadas à perda de mais de 15% do peso corporal, como a diminuição do volume facial e a flacidez no rosto, abdômen e braços.



As mudanças não se limitam à redução de gordura localizada. Outro estudo publicado no periódico MDPI relaciona esse emagrecimento a alterações na estrutura da derme, incluindo redução da densidade de colágeno, do conteúdo de elastina e da espessura da epiderme. Ou seja, é justamente esse conjunto de fatores que pode contribuir para a perda da firmeza facial e corporal.



Diante desse cenário, os procedimentos estéticos podem ajudar a tratar a flacidez e recuperar a sustentação. Na Clínica Eleve-se, por exemplo, localizada em Belo Horizonte e especializada em estética avançada, tratamentos como bioestimuladores de colágeno, ultrassom micro e macrofocado e radiofrequência são utilizados para atuar na firmeza da pele e preservar os contornos faciais e corporais durante a redução de medidas. A escolha dos procedimentos é feita a partir da avaliação individual de cada paciente e das características apresentadas ao longo do processo de emagrecimento.



Segundo Gabriela Cristina Oliveira Santos, biomédica esteta e coordenadora da clínica (CRBM 30417), o acompanhamento durante a redução de massa corporal precisa ser pensado de forma global. Dessa forma, quando o paciente perde peso rapidamente sem um estímulo preventivo de colágeno ou sem um suporte nutricional focado no folículo piloso, o corpo pode sentir o impacto imediato. Por isso, o acompanhamento por especialistas pode contribuir para identificar as necessidades de cada paciente e definir os cuidados mais adequados em cada etapa.



Restrição calórica pode interferir o ciclo dos fios



O enfraquecimento capilar é outra alteração observada durante os tratamentos para emagrecimento. Uma revisão sistemática publicada pela Sage Journals, uma das maiores editoras acadêmicas independentes do mundo, sobre ensaios clínicos com tirzepatida registrou alopecia em 5,4% dos participantes que receberam o medicamento. Entre as explicações apresentadas para esse efeito está o eflúvio telógeno, condição associada ao estresse metabólico.



Nesse sentido, para recuperar a saúde dos fios, alguns cuidados como microinjeção de medicamentos na pele (MMP capilar), fotobiomodulação (laser) e suplementação direcionada para fortalecer a raiz e interromper o ciclo de queda são realizados pela Eleve-se. A abordagem é individualizada e considera as condições dos pacientes e as possíveis causas da queda.



“Cada caso precisa ser avaliado de forma individual, porque a perda de cabelo pode ter diferentes causas e nem sempre o mesmo tratamento é indicado para todos. A partir dessa avaliação, conseguimos definir os cuidados mais adequados para cada indivídeuo”, explica Adriana Aparecida, biomédica esteta e responsável técnica da clínica (CRBM 28129).

A queda capilar pode estar relacionada ao estresse metabólico e à redução na ingestão de nutrientes durante o emagrecimento Eleve-se / Divulgação

Cuidados individualizados ao longo do tratamento



Para Michelle Bastos, fisioterapeuta e gestora da clínica (CREFITO 461947), os cuidados voltados à flacidez e à queda capilar devem ser considerados ao longo de todo o processo de emagrecimento:



“Quando a perda de peso acontece de forma muito acelerada, as consequências estéticas podem aparecer rapidamente. Por isso, o acompanhamento estético individualizado pode ser iniciado durante o processo de emagrecimento, de acordo com a avaliação de cada paciente”, explica.



A proposta do acompanhamento completo é oferecer um cuidado individualizado do início ao fim, considerando as necessidades dos indivíduos e buscando preservar a qualidade da pele e dos cabelos ao longo do processo.



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Para conhecer os tratamentos disponibilizados pela Clínica Eleve-se ligue (31) 99000-0719 ou acesse o Instagram @elevese.bh.

