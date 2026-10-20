Educação corporativa: como funciona a capacitação contínua de equipes

A educação corporativa reúne os programas que uma organização mantém para desenvolver suas equipes de forma permanente, com cursos, trilhas e atividades acompanhadas ao longo do tempo. Um exemplo de como esse modelo funciona no dia a dia vem do GRAACC (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer), que utiliza a plataforma LMS (Learning Management System) Neolude, desenvolvida pela Inspand, na capacitação de médicos e profissionais de diferentes áreas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A estrutura faz parte do investimento social da Inspand, empresa brasileira especializada em educação corporativa e tecnologia, que já soma mais de R$ 1 milhão. O valor corresponde à tecnologia e aos serviços educacionais disponibilizados pela companhia, que permitem à instituição manter um ambiente próprio de desenvolvimento de pessoas.

O que uma plataforma de aprendizagem organiza

Um LMS concentra em um só ambiente os cursos, o acesso dos participantes e o registro de cada atividade concluída. A Neolude foi criada para organizar, disponibilizar e acompanhar programas de capacitação profissional em alta escala, com atenção à segurança de dados.

No GRAACC, a plataforma apoia a gestão de treinamentos e o acesso dos profissionais às atividades educacionais. Hoje, 1.804 pessoas têm acesso ativo, de equipes administrativas a médicos e outros profissionais envolvidos na rotina do hospital.

Cursos virtuais e presenciais no mesmo ambiente

O catálogo soma 263 cursos, dos quais 172 são virtuais e 91 presenciais. Com os dois formatos reunidos, a instituição concentra a gestão dos treinamentos em um único lugar.

A adesão aparece nos indicadores. A taxa de engajamento é de 76%, e o NPS (Net Promoter Score), que mede a disposição dos usuários em recomendar a experiência, chegou a 100, a pontuação máxima.

Capacitação que se acumula ao longo do tempo

A continuidade é uma das marcas desse modelo. Desde o início da parceria, foram registradas 322.755 horas de treinamento e 142.441 conclusões de atividades educacionais, com 4.567 pessoas alcançadas. A iniciativa segue ativa e acompanha as necessidades de desenvolvimento da instituição.

Gustavo Marson, CTO da Inspand, relaciona a plataforma a essa continuidade.

"Desenvolvemos tecnologia para que as pessoas possam aprender e evoluir. Saber que essa mesma tecnologia está sendo utilizada por profissionais de uma instituição como o GRAACC dá um significado muito especial ao nosso trabalho. São milhares de oportunidades de aprendizagem que ajudam a sustentar uma cultura de desenvolvimento contínuo", explica.

Uma competência a serviço da instituição

Para a Inspand, levar sua especialidade ao GRAACC foi a forma escolhida de contribuir com uma instituição reconhecida pelo tratamento do câncer infantojuvenil, com atuação em casos de alta complexidade e índices médios de cura próximos de 80%. O hospital reúne assistência, pesquisa, tecnologia e acolhimento, e esse trabalho depende de equipes em atualização permanente.

"Acreditamos profundamente que a educação tem o poder de transformar vidas. No GRAACC, essa convicção ganha um significado ainda maior. Sabemos que nossa tecnologia não trata o câncer, mas pode contribuir para o desenvolvimento das pessoas que estão todos os dias ao lado dessas crianças. E isso, para nós, tem um valor que vai muito além do dinheiro", afirma Cristiano Franco, CEO da Inspand.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Assim, a educação corporativa funciona como um sistema permanente de desenvolvimento: uma plataforma organiza cursos e acessos, os indicadores mostram a adesão das equipes e o histórico acumulado acompanha a evolução da instituição. No GRAACC, essa estrutura apoia a capacitação de quem atua ao lado das crianças e de suas famílias.