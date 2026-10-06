Deputados e senadores: o número de cadeiras, o salário e a função de cada parlamentar

O senador também atua no Congresso Nacional, mas no Senado Federal, representando um estado ou o Distrito Federal. Seu mandato é de oito anos, e a eleição ocorre pelo sistema majoritário, ou seja, vence o candidato mais votado. Além de participar da criação de leis e da fiscalização do governo federal, o Senado possui competências exclusivas, como analisar determinadas indicações presidenciais, como as de ministros do STF e procurador-geral da República, e julgar autoridades em processos por cri Foto: Geraldo Magela/Agência Senado