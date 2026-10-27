Durante décadas, quando uma pessoa precisava buscar informações sobre uma empresa ou produto, ela abria o navegador em seu computador ou smartphone, e pesquisava no Google. O processo consistia em navegar pelos tradicionais links azuis que o Google entregava como resposta, buscando assim, encontrar a informação desejada. Esse caminho continua existindo, mas deixou de ser soberano. Começou a perder espaço para as inteligências artificiais, que por sua vez, entregam uma resposta de forma direta e objetiva, comparando produtos, empresas e preços em uma só resposta. Essa transição, da página de resultados para a conversa, é o ponto de partida do livro "Visível para IA", de Ricardo Sanfer.

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Em vez de procurar apenas por "software de gestão" por exemplo, um empresário pode perguntar "qual sistema atende melhor uma pequena indústria, considerando orçamento, integração com vendas e suporte no Brasil?". Perceba que para obter esta resposta no modelo tradicional do Google, era necessário ler diversas páginas e fazer uma análise detalhada antes de decidir. A mudança, portanto, não está apenas no tamanho da pergunta. Está na expectativa de receber uma análise que ajude a decidir, e não somente uma relação de páginas para visitar.

Essa mudança de paradigma muda o cenário para as empresas, pois acrescenta um novo desafio à presença digital: estar disponível na internet não significa, necessariamente, ser mencionado quando um potencial cliente pede uma recomendação a uma IA. É nesse espaço que ganha relevância o GEO, sigla de Generative Engine Optimization, ou otimização para motores generativos. O termo descreve um conjunto de estratégias voltadas à ampliação da visibilidade de conteúdos nas respostas desses sistemas.

Uma mudança que já aparece no comportamento de busca

O próprio Google já implementou diversas mudanças em seu buscador tradicional, incorporando resumos produzidos por inteligência artificial à experiência de pesquisa. Um levantamento do Pew Research Center ajuda a dimensionar como esse recurso se relaciona com o comportamento dos usuários.

A instituição analisou a navegação de 900 adultos nos Estados Unidos em março de 2025. Nas visitas a páginas de busca com um resumo de IA, houve clique em páginas tradicionais em apenas 8% dos casos. Quando o resumo não estava presente, a proporção foi de 15%. Os números se referem à amostra norte-americana e não devem ser interpretados como uma medida do mercado brasileiro, mas mostram uma diferença relevante entre as duas experiências de pesquisa.

Para quem administra um negócio, a questão deixa de se limitar ao volume de visitas no site. Passa a incluir como a marca é apresentada nos ambientes em que o consumidor procura informações e compara alternativas, uma preocupação central na abordagem desenvolvida por Sanfer em seu livro.

O que é GEO e por que não significa abandonar o SEO

É importante ressaltar aqui, que SEO, conjunto de práticas para melhorar a presença nos mecanismos de busca, continua fazendo parte dessa estratégia, pelo menos em dois aspectos importantes: primeiro, SEO técnico é a base para o bom funcionamento de um site, e consequentemente, para as IAs fazerem suas buscas. Segundo, o Google emitiu uma nota no mês de junho deste ano (2026) afirmando não reconhecer GEO, e que todas as estratégias para citações em suas IAs devem continuar sendo chamadas de SEO.

Este posicionamento do Google gerou um alvoroço no mundo do marketing digital, a ponto de muitos afirmarem que GEO não existe. Porém aqui, precisamos entender que o Google não é mais soberano. Antes das IAs, o Google detinha cerca de 95% das buscas na internet, porém, após o advento das Inteligências artificiais, o Google perdeu espaço, tendo, hoje, em torno de 60% das buscas sob seus domínios. Então, ao contrário do que acontecia anteriormente, a posição do Google é regra somente para o próprio Google, e não para as IAs nativas, as quais entendem GEO como a prática correta para ser citados por IAs.

Na prática, SEO e GEO têm seus espaços, para os modelos de busca tradicional, continuam as práticas tradicionais de SEO, para as IAs do Google, a nomenclatura continua SEO, porém com a inserção de práticas de GEO. E por fim, para as IAs nativas, as estratégias de citação estão completamente atreladas às configurações e otimizações de GEO.

Com toda essa mudança, se faz necessário entender, cada vez com mais precisão, o que exatamente a empresa faz, quais públicos atende, onde atua e quais evidências sustentam suas afirmações. Também exige observar a presença da marca fora do próprio site e acompanhar como diferentes plataformas a representam. Esses são elementos da metodologia de posicionamento digital adotada pela Vendemkt.

A pesquisa que ajudou a estabelecer o campo

O GEO não surgiu apenas como uma expressão comercial. O artigo científico "GEO: Generative Engine Optimization", disponibilizado inicialmente em novembro de 2023, apresentou um modelo para otimizar e medir a visibilidade de conteúdos em motores generativos. Nos experimentos, os pesquisadores observaram ganhos de até 40% nas métricas de visibilidade utilizadas, com resultados diferentes conforme o domínio temático.

O percentual exige contexto: não representa uma promessa de aumento de vendas, nem uma garantia de que qualquer marca será recomendada. Trata-se de um resultado experimental, medido nas condições da pesquisa. A contribuição do trabalho foi demonstrar que a presença de uma fonte nas respostas pode ser estudada e influenciada por mudanças no conteúdo.

A Vendemkt apresenta uma leitura do estudo e de suas aplicações em um artigo sobre GEO-BENCH e a pesquisa associada a Princeton, utilizado pela empresa em sua abordagem educacional sobre o tema.

Ricardo Sanfer conecta pesquisa, educação e aplicação empresarial

Fundador da Vendemkt, Ricardo Sanfer atua como estrategista, professor e especialista em SEO, GEO e inteligência artificial aplicada ao marketing. Sua trajetória reúne mais de 20 anos de experiência, mestrado em Marketing Digital e Redes Sociais, mestrado em Marketing Digital e e-Commerce e pós-graduação em Marketing e Inteligência Artificial, conforme sua biografia institucional.

Sanfer é autor de "Visível para IA: Como ser citado, recomendado e escolhido pelos motores generativos". A obra aborda a transformação das buscas, os fundamentos dos sistemas generativos, a estruturação de conteúdos e o monitoramento da presença de marcas nas respostas de IA.

"Quando o motor responde com uma lista, você compete por posição. Quando o motor responde com uma síntese, você compete por citação", explica Ricardo Sanfer, em "Visível para IA".

A formulação traduz o desafio tratado na obra: ampliar o posicionamento digital para além do ranking de páginas.

Vendemkt estrutura assessoria e formação para a era das respostas

A Vendemkt é a primeira empresa brasileira a trabalhar com a metodologia de GEO no Brasil, oferecer cursos de GEO e estruturar assessoria especializada em citações para IA por meio de GEO e AEO. Esse posicionamento é descrito em seus materiais institucionais e no artigo sobre a trajetória da empresa nesse mercado.

Seu trabalho combina diagnóstico, implementação técnica, produção de conteúdo e monitoramento. A metodologia inclui mapear perguntas relevantes para o negócio, analisar as respostas das plataformas, identificar concorrentes mencionados, melhorar a estrutura do site e acompanhar a evolução da presença e da marca.

O monitoramento não se resume a verificar se o nome da empresa apareceu. A assessoria registra o contexto da menção, a posição na resposta, o sentimento associado à marca e as fontes indicadas, buscando distinguir uma simples referência de uma recomendação relacionada à intenção do usuário.

Qual é o próximo desafio?

Para empresas que desejam compreender sua situação nesse cenário, o ponto de partida, proposto por Sanfer, é investigar as perguntas que seus clientes fariam às IAs e observar como a marca aparece nas respostas. A análise inclui verificar ausências, informações incorretas, concorrentes presentes e oportunidades de conteúdo.

O objetivo não é abandonar o Google nem tratar uma recomendação automatizada como resultado garantido. É construir uma presença digital mais clara, verificável e consistente, acompanhando os ambientes em que o público busca orientação.

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Na perspectiva apresentada em "Visível para IA", essa é a passagem da disputa exclusiva por cliques para um trabalho mais amplo de construção de autoridade: não apenas ser encontrado, mas reunir condições para ser compreendido, citado e considerado quando alguém procura uma solução.