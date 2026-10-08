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ALARME DE INCÊNDIO

Bombeiros confirmam liberação de prédio na Cidade Administrativa após susto

Vistoria não identificou focos de incêndio em um dos prédios da Cidade Administrativa; militares apuram acionamento do alarme

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AC
Arthur Colpa*
AC
Arthur Colpa*
Repórter
08/10/2026 11:21

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Cidade Administrativa
Atividades no Prédio Minas, da Cidade Administrativa, já foram retomadas crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A. Press

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) confirmou a liberação do Prédio Minas, na Cidade Administrativa, no Bairro Serra Verde, em Venda Nova, em Belo Horizonte, após uma vistoria feita, que não identificou focos de incêndio. O edifício foi evacuado nesta quinta-feira (8/10), por volta das 8h30, devido ao acionamento do alarme de incêndio.

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Segundo a nota divulgada pelos militares, o sinal sonoro e visual foi acionado no nono andar do prédio.

Com o alarme, os bombeiros coordenaram a evacuação dos servidores, que deixaram o local em segurança, seguindo os protocolos treinados previamente.

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Após a evacuação, o CBMMG vistoriou o edifício, o qual os servidores relataram cheiro de borracha queimada e suspeita de vazamento de gás.

Os militares, no entanto, não encontraram focos de incêndio e orientaram os servidores a retornar ao serviço.

As causas do acionamento do alarme de incêndio seguem sendo apuradas pelos bombeiros.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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