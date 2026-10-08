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Dentista encontra crânio infantil com conchas dentro em BH

Mulher de 63 anos localizou o material no Bairro Alípio de Melo e suspeitou da origem humana por ter formação em odontologia. Polícia Civil vai investigar

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
08/10/2026 09:00

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Os exames revelaram que seu crânio estava se espessando de forma descontrolada, comprimindo seu cérebro e nervos.
Mulher encontra possível crânio de criança ao caminhar na rua de casa na capital mineira - Imagem ilustrativa crédito: Anne Nygård/Unsplash

Uma dentista de 63 anos encontrou um objeto semelhante a um crânio de uma criança na rua onde mora nessa quarta-feira (7/10) no Bairro Alípio de Melo, Região Noroeste de Belo Horizonte.

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Segundo a Polícia Militar (PM), a ocorrência foi registrada por volta das 16h na Rua dos Assistentes Sociais.

A mulher contou aos policiais que caminhava pela rua em direção à própria residência quando percebeu um material estranho no chão.

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Ao se aproximar, observou que o objeto parecia ser parte de um crânio infantil e que havia várias conchas no interior.

A testemunha afirmou ter formação em odontologia e, por isso, suspeitou que o material pudesse ser de origem humana.

Câmeras de segurança de imóveis vizinhos foram verificadas, mas as imagens não permitiram identificar quem teria deixado o objeto no local.

Os policiais recolheram o material e o encaminharam para os procedimentos necessários.

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O caso será investigado pela Polícia Civil, que deverá apurar a origem do objeto e verificar se ele realmente corresponde a restos mortais humanos e se era de uma criança.

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