Prédio da Cidade Administrativa é evacuado pelos Bombeiros

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O prédio Minas, na Cidade Administrativa de Minas Gerais, no bairro Serra Verde, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, foi evacuado na manhã desta quinta-feira (8/10), após relatos de um forte cheiro de borracha queimada e suspeita de vazamento de gás.



Funcionários e servidores foram orientados a deixar o edifício, enquanto equipes do Corpo de Bombeiros realizaram uma vistoria para avaliar as condições de segurança do local. Os funcionários já foram liberados para retornar aos postos de trabalho.

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Segundo informações recebidas pelo Estado de Minas, a evacuação ocorreu por volta das 8h40, após o acionamento do alarme de incêndio. Há relatos de um possível problema relacionado ao gás no nono andar do edifício, mas a causa da ocorrência ainda não foi confirmada oficialmente.

Vídeos encaminhados à reportagem mostram funcionários e servidores deixando as dependências do prédio e se concentrando no hall. A saída foi determinada como medida de precaução enquanto a situação era avaliada.

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O Estado de Minas procurou o governo de Minas Gerais para esclarecer as circunstâncias da ocorrência, confirmar a suspeita de vazamento de gás e obter informações sobre a liberação do prédio. A reportagem aguarda retorno.

