Aposentado guarda cartas Pokémon no sótão por 15 anos, mas, quando leva a coleção a leilão, o tesouro esquecido surpreende e rende cerca de R$ 11 milhões

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Um decorador aposentado morador de Woking, localidade em Surrey, ao norte de Guildford, acumulou uma fortuna ao vender cartas Pokémon em leilão. O acervo ficou guardado em um sótão durante 15 anos, desde que o filho do proprietário perdeu o interesse pelos itens da franquia.

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A negociação aconteceu na casa Ewbank's e alcançou 1,56 milhão de libras, quantia correspondente a 1,8 milhão de euros. O resultado configurou a venda de cartas colecionáveis mais lucrativa da história do Reino Unido, segundo relatou a "BBC".

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O vendedor optou pelo anonimato e ignorava o valor real do acervo. Ele retomou a atenção aos itens ao ler uma matéria de jornal local sobre uma carta negociada por 6.000 libras (7.100 euros). Sobre o achado, declarou: "ouve-se frequentemente falar de tesouros descobertos em um sótão; no meu caso, isso é literalmente verdade".

Aquisições nos anos 1990

No final da década de 1990, o filho do profissional colecionava e trocava as peças na escola. O pai considerou as cartas bonitas e concluiu que elas poderiam funcionar como um bom investimento financeiro. Ele comprou séries completas de um vendedor da Malásia pelo eBay e manteve o lote preservado, sem permitir o acesso do filho.

Um dos conjuntos adquiridos na época custou 300 libras (357 euros). Esse mesmo lote atingiu a marca de 75.000 libras (89.400 euros) durante a sessão de quarta-feira.

Conjunto principal e compradores globais

A atração central do leilão foi o conjunto "Legendary Collection Complete Master Set", que continha uma carta Dracaufeu em estado próximo de novo. Com valor estimado inicialmente entre 15.000 e 20.000 libras (17.900 e 24.000 euros), o lote encerrou os lances em 100.000 libras (119.000 euros).

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Andrew Ewbank, responsável pela casa de leilões, declarou que o evento atraiu participantes de diversos países e destacou o impacto do material entre os colecionadores: "recebemos participantes do mundo todo. O entusiasmo foi incrível, especialmente porque os colecionadores não acreditavam na qualidade excepcional desse conjunto: amplo, intacto, completo e com praticamente todas as raridades possíveis".