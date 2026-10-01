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Elis Lima Carneiro: morre aos 5 anos gêmea com rara síndrome de envelhecimento

Caso de Elis e Eloá era um dos únicos registrados no mundo; criança tratava a rara síndrome de Hutchinson-Gilford em Roraima

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Ana Clara Moyen*
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Ana Clara Moyen*
Repórter
Jornalista multimídia em formação pela UFMG
01/10/2026 17:43

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Elis Lima Carneiro: morre aos 5 anos gêmea com rara síndrome de envelhecimento
Elis e Eloá, as gêmeas com síndrome de Hutchinson-Gilford crédito: Reprodução/Instagram @elis_e_eloa

Elis Lima Carneiro, de cinco anos, uma das gêmeas com a rara síndrome de Hutchinson-Gilford, morreu nessa quarta-feira (30/9), em Roraima. A condição, conhecida por causar um envelhecimento precoce acelerado, tornava o caso de Elis e sua irmã, Eloá, um dos únicos no mundo, segundo registros médicos.

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Gêmeas que encantaram as redes sociais

A história de Elis e Eloá ganhou grande visibilidade nas redes sociais. Por meio de um perfil on-line administrado pelo irmão, Guilherme Lago, a família compartilhava a rotina das irmãs, mostrando momentos de brincadeira, os cuidados médicos e a forte conexão entre elas.

As publicações conquistaram mais de 1,3 milhão de seguidores. A jornada das gêmeas não apenas emocionou o público, mas também ajudou a conscientizar sobre a progéria, dando visibilidade a uma condição pouco conhecida.

A família usava o espaço digital para celebrar cada conquista e mostrar a força das meninas. A memória de Elis, marcada pela alegria descrita pela mãe, permanece viva para todos que acompanharam sua história.

O que é a síndrome de Hutchinson-Gilford?

A síndrome de Hutchinson-Gilford, também chamada de progéria, é uma condição genética extremamente rara que acelera o envelhecimento do corpo. Com uma expectativa de vida média de 13 anos, crianças com essa síndrome desenvolvem rapidamente características associadas à velhice, como perda de cabelo, pele enrugada e baixa estatura.

Além dos sinais visíveis, a condição leva a problemas cardíacos e ósseos, complicações que normalmente ocorrem em idades muito mais avançadas. A doença não tem cura e os tratamentos são focados em aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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