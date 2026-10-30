Da assistência à autonomia: os seis níveis que vão transformar o agro

Toda vez que a autonomia entra na conversa sobre o agro, alguém imagina o mesmo cenário: a colhedora cruzando o talhão no fim da tarde, sozinha, sem qualquer alma na cabine. Vendo assim, parece que só existem dois mundos, o da máquina comandada por gente e o da máquina que dispensou gente de vez. A realidade do campo é bem mais interessante do que essa divisão, e mora justamente no meio.

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Entre um extremo e outro existe uma escala que vai do nível 0 ao 5. Ela nasceu no setor automotivo, para classificar carros que dirigem sozinhos, e foi adotada pelo agro porque resolve um problema prático: em vez de tratar autonomia como um sim ou não, ela revela uma trajetória, na qual cada degrau redistribui responsabilidade entre a pessoa e a máquina. Da assistência pura até a autonomia de verdade, é isso que a escala organiza.

Comecemos de baixo. No nível 0, a máquina não ajuda em nada. O operador faz tudo, das correções de rota à decisão de quando aplicar. Passamos ao nível 1 quando aparecem os primeiros apoios, como a barra de luz e a orientação por posicionamento via satélite, que não tiram o comando das mãos de ninguém, mas já evitam desperdício e retrabalho.

O nível 2 é onde a agricultura brasileira mais mecanizada se encontra hoje, e é também onde a assistência começa a impressionar. Com o piloto automático, a máquina passa a seguir a linha por conta própria, e o operador migra para a supervisão, cuidando de velocidade e manobras. Isso só acontece por causa da precisão. Um receptor GNSS com correção mantém a máquina na linha com margem de erro de centímetros, algo que nenhuma mão humana sustenta hora após hora. Levantamentos do Laboratório de Agricultura de Precisão da USP/Esalq, coordenados pelo professor José Paulo Molin, mostram que, entre os produtores brasileiros que já usam agricultura de precisão, o piloto automático é o item mais comum de todos. O nível 2, portanto, deixou de ser vitrine e virou rotina.

A partir daí a lógica se inverte. No nível 3, a máquina deixa de ser assistente e assume o protagonismo da operação, executando tarefas completas e chamando o ser humano apenas quando algo foge do roteiro. É o momento em que conectividade, sensores e dados confiáveis deixam de ser acessório e viram condição. No nível 4, acontece algo que ainda soa futurista: as máquinas podem realizar operações sem a presença de um operador na cabine. A máquina trabalha dentro de uma área e de condições controladas, monitorada a distância, e uma única pessoa passa a coordenar uma frota inteira de um tablet. Não é ficção, mas também não é escala. As experiências mais avançadas na indústria, segundo avaliações do próprio setor, oscilam hoje entre os níveis 3 e 4.

E o nível 5? É o da autonomia plena, aquele em que a máquina percebe o ambiente, decide, age e se ajusta sem que ninguém precise pedir, com a frota se organizando sozinha. Gosto de tratar esse degrau com honestidade: ele é para onde apontamos, não onde estamos. Prometer a implementação do nível 5 em um futuro próximo seria criar uma expectativa pouco realista. O valor da escala está justamente em nos livrar dessa ansiedade e mostrar que há muito a ganhar em cada estágio intermediário.

O Brasil, convém dizer, não está em um degrau só. Nossas operações de ponta transitam entre o 2 e o 3, enquanto uma fatia grande de produtores ainda vive nos primeiros estágios. Num país deste tamanho, isso é menos um atraso e mais um retrato fiel.

Paralelamente, o mercado global de máquinas agrícolas autônomas movimenta bilhões de dólares e tende a ganhar mais relevância nos próximos anos. Por trás desse movimento existe um motor incômodo, mas real: falta gente qualificada para o trabalho no campo, e a tecnologia entra para preencher a lacuna.

Os ganhos não são promessa, são conta fechada. Dados reunidos pela Embrapa e por entidades do setor indicam que a direção automática amplia a capacidade de trabalho da máquina em algo entre 10% e 15% e reduz a sobreposição no campo para a faixa de 3% a 5%. Traduzindo: menos semente jogada fora, menos combustível queimado à toa, menos defensivo aplicado duas vezes no mesmo ponto. Junte a isso janelas de plantio e de colheita mais bem aproveitadas e uma frota que se desgasta menos.

Faço questão de esclarecer um equívoco recorrente sobre o tema: no campo, a autonomia não implica necessariamente a redução de postos de trabalho. Ela muda a natureza do trabalho. Quanto mais alto o degrau, menos o profissional gasta energia repetindo tarefa e mais ele se dedica a decidir o que plantar, quando aplicar, como cuidar do solo. A cabine deixa de ser um posto de esforço e vira um posto de gestão. Isso significa menos fadiga, mais segurança e uma exigência nova, a de formar gente preparada para operar essa inteligência, e não apenas para girar o volante. Nada disso ocorre de forma espontânea. Subir a escada custa conectividade no meio rural custa capital e custa treinamento. Fazenda que tenta pular etapa costuma se arrepender. O caminho sensato é avançar com plano na mão, um degrau de cada vez, respeitando o ritmo de cada operação e das pessoas que a tocam.

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No fim das contas, prefiro enxergar a autonomia não como a saída do homem do campo, e sim como a sua promoção. A escala de seis níveis é um mapa, e o que decide o futuro de uma lavoura não é o degrau exato em que ela pisa hoje, mas a disposição de continuar subindo. O Brasil dispõe de extensão territorial, capacidade produtiva e conhecimento técnico suficientes para assumir uma posição de liderança nesse movimento. Não aproveitar esse potencial significaria permitir que outros países avançassem primeiro.